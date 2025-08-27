Burse de studiu oferite de Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop”

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a înființat în anul 2018 fundația care‑i poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop” acordă burse pentru elevi, în valoare de 500 de lei pe lună; burse pentru studenți, în valoare de 600 de lei pe lună; burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 600 de lei pe lună; și burse de cercetare pentru doctoranzi, în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de nouă luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni.

Astfel, s‑a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 25 august - 30 septembrie 2025. Dosarele pot fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul în strada Mihai Viteazul nr. 16.