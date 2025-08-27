Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Burse de studiu oferite de Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop”

Un articol de: Oana Rusu - 27 August 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a înființat în anul 2018 fundația care‑i poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop” acordă burse pentru elevi, în valoare de 500 de lei pe lună; burse pentru studenți, în valoare de 600 de lei pe lună; burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 600 de lei pe lună; și burse de cercetare pentru doctoranzi, în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de nouă luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni.

Astfel, s‑a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 25 august - 30 septembrie 2025. Dosarele pot fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul în strada Mihai Viteazul nr. 16. 

 

