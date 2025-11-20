Cabinetul medical mobil al Fundației „Providența”

Miercuri, 19 noiembrie, în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc slujba de binecuvântare a noului cabinet medical mobil al Fundației Medicale „Providența”. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în prezența reprezentanților fundației, a personalului medical și a voluntarilor.

În cadrul evenimentului, Preasfințitul Părinte Nichifor a adresat un cuvânt de binecuvântare, subliniind importanța sprijinirii comunităților aflate la distanță de centrele medicale și apreciind eforturile Fundației „Providența” de a facilita accesul la servicii de sănătate pentru persoanele vulnerabile: „S‑a împlinit, cu ajutorul lui Dumnezeu, un gând vechi al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan: acela ca, împreună cu echipa medicală care își desfășoară activitatea de ani buni cu experiență, dar și cu multă dăruire, să ajungem acolo unde medicii nu ajung de multe ori - în locuri greu accesibile, la bătrânii care nu se pot deplasa. Dorim să ajungem cu această caravană medicală în comunitățile izolate, unde medicii vor lucra voluntar, pentru a aduce un strop de nădejde, o mângâiere și, mai ales, actul medical împlinit cu responsabilitate și pricepere, dăruit de cei care se pun în slujba lui Dumnezeu prin această lucrare”.

Cabinetul medical mobil este destinat pacienților din zone greu accesibile ale județelor Iași, Neamț și Botoșani. Prin intermediul acestuia, Fundația „Providența” va organiza periodic caravane medicale, oferind consultații gratuite și evaluări de bază.

Daniela Naclad, directorul Clinicii „Providența”, a explicat modul de funcționare a proiectului, precizând că echipele medicale - formate din medici specialiști, asistenți și voluntari - se vor deplasa conform unui calendar stabilit în colaborare cu autoritățile locale și parohiile din zonele vizate: „Am autorizat cabinetul medical mobil pentru medicină internă, astfel că ne adresăm adulților, în special persoanelor vârstnice, dar și copiilor, prin componenta de pediatrie. Trebuie avut în vedere că 30% din populația din nord‑estul țării nu au acces facil la servicii medicale, fie din lipsa personalului medical, fie din cauza costurilor ridicate de transport sau a situațiilor sociale dificile. Din experiența noastră, ne‑am dat seama că, dacă ajungem noi la ei, în zonele cu acces dificil, deja este un mare plus. Odată cu prezența medicului lângă bolnav, începe și procesul vindecării.

Din punctul nostru de vedere, dacă urmăm acest plan și aducem medici în comunitățile unde oamenii simpli nu pot ajunge în centrele mari sau în clinici de specialitate, impactul este considerabil”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, pr. Constantin Sturzu, a precizat când își va începe activitatea noua caravană mobilă. Acesta a menționat că primele deplasări sunt programate începând cu anul 2026:

„Începând cu 1 ianuarie 2026, această caravană va merge mai întâi în județul Iași, apoi în celelalte județe ale Arhiepiscopiei Iașilor, adică în Botoșani și în Neamț. O mare parte din aceste județe ține de Arhiepiscopia Iașilor. Ne bucurăm că avem, în sfârșit, posibilitatea de a ajunge acolo unde este cel mai greu și că putem oferi ajutor”.