Centenarul localității Albina din județul Timiș

Comunitatea creștin‑ortodoxă din Parohia Albina, Protopopiatul Timişoara II, județul Timiș, a marcat împlinirea a 100 de ani de la înființarea localității, un secol de istorie, credință și identitate, păstrate cu bucurie și demnitate. Manifestarea aniversară s‑a desfășurat într‑un cadru solemn și emoționant, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Sărbătoarea a debutat în seara zilei de 15 august, cu Acatistul Adormirii Maicii Domnului și Parastasul pentru toți cei adormiți întru Domnul din această localitate, oficiate în biserica parohială. Au fost prezenți părintele Timotei Anișorac, consilier eparhial; părintele protopop Caius Andrașoni, de la Protopopiatul Timișoara II; părintele paroh Marius Dumitru Ursu, precum și alți preoți invitați. De asemenea, au luat parte la slujbă președintele Consiliului Județean Timiș, primarii localităților Moșnița Nouă și Săliștea de Jos din județul Sibiu, credincioșii din sat și din satele învecinate și un grup de tineri sibieni veniți din satul de baștină, Săliștea de Jos.

Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură despre păstrarea credinței, tradițiilor și memoriei înaintașilor acestui sat: „Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, aniversăm în această sfântă zi de 15 august 2025 un secol de la strămutarea înaintașilor frățiilor voastre din Săliștea de Jos în această parte a Banatului, în căutarea unui trai mai bun”.

„Chiriarhul a arătat că localitatea Albina datează din anul 1925 și a fost înființată prin colonizarea unui număr de circa 100 de familii de sibieni veniți din Sebeșu de Jos. Satul a fost ajutat la construcția caselor de către Banca Albina, de unde și numele așezării. În acea perioadă, ca și în prezent, majoritatea locuitorilor au fost și sunt români de religie ortodoxă”, ne‑a transmis părintele protopop Caius Andrașoni. Prima biserică din sat a fost ridicată din lemn în anul 1930, paroh fiind preotul Ioan Cazacu. Începând cu anul 1980, sătenii au reușit, cu jertfe, greutăți și piedici puse de autoritățile comuniste, ridicarea unei noi biserici, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, sfințită în 1986 de Mitropolitul Nicolae Corneanu.

Momentul festiv s‑a încheiat cu binecuvântarea unei plăci comemorative amplasate pe Căminul Cultural din Albina, dedicată ctitorilor satului. A urmat o agapă organizată de parohie, cu sprijinul Consiliului Local Moșnița Nouă.