Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Cerc pastoral în Protoieria Sector 2 Capitală

Cerc pastoral în Protoieria Sector 2 Capitală

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 13 Feb 2026

Biserica Parohiei Andronache din București a găzduit, în seara zilei de joi, 12 februarie, prima întâlnire din acest an a clericilor membri ai Cercului pastoral-misionar numărul 1 din Protoieria Sector 2 Capitală, coordonat de părintele Ștefan Ionuț Dragomir. Ședința de lucru s-a desfășurat sub supravegherea părintelui protopop Mihai Cristian Popescu.

În debutul întrunirii, un sobor de slujitori a săvârșit slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, la finalul căreia părintele protoiereu a rostit un cuvânt introductiv, în care a evidențiat importanța cercurilor pastorale pentru intensificarea legăturilor dintre slujitorii sfintelor altare și pentru cunoașterea reușitelor și provocărilor actuale de ordin administrativ, pastoral și liturgic din viața parohiilor.

În continuare, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, a fost susținut referatul intitulat „Statutul femeii din perspectivă biblică: de la păgânism la creștinismul timpuriu”.

În a doua parte a întrunirii au avut loc discuții privind referatul susținut și au fost dezbătute și alte aspecte referitoare la lucrarea administrativă și misionară din parohii. 

 

Citeşte mai multe despre:   cerc pastoral  -   Biserica Andronache  -   Protoieria Sector 2 Capitală
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri