Cerc pastoral în Protoieria Sector 2 Capitală

Biserica Parohiei Andronache din București a găzduit, în seara zilei de joi, 12 februarie, prima întâlnire din acest an a clericilor membri ai Cercului pastoral-misionar numărul 1 din Protoieria Sector 2 Capitală, coordonat de părintele Ștefan Ionuț Dragomir. Ședința de lucru s-a desfășurat sub supravegherea părintelui protopop Mihai Cristian Popescu.

În debutul întrunirii, un sobor de slujitori a săvârșit slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, la finalul căreia părintele protoiereu a rostit un cuvânt introductiv, în care a evidențiat importanța cercurilor pastorale pentru intensificarea legăturilor dintre slujitorii sfintelor altare și pentru cunoașterea reușitelor și provocărilor actuale de ordin administrativ, pastoral și liturgic din viața parohiilor.

În continuare, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, a fost susținut referatul intitulat „Statutul femeii din perspectivă biblică: de la păgânism la creștinismul timpuriu”.

În a doua parte a întrunirii au avut loc discuții privind referatul susținut și au fost dezbătute și alte aspecte referitoare la lucrarea administrativă și misionară din parohii.