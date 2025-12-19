Cete de colindători la Centrul eparhial Oradea

Reședința episcopală din Oradea a devenit, joi, 18 decembrie, loc de întâlnire al bucuriei Nașterii Domnului, prin glasurile colindătorilor veniți din întreg cuprinsul Eparhiei Oradiei.

Au venit grupuri de copii, tineri și credincioși, coordonate de preoții parohi, soborul slujitorilor și ostenitorilor Catedralei Episcopale, obștile Mănăstirilor Izbuc și Sfânta Cruce, Corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, grupurile micilor colindători de la grădinița aflată sub oblăduirea Episcopiei, de la Grădinițele nr. 23, 53 și 56 din Oradea și Grupul vocal „Sfântul Gheorghe” al Asociaţiei Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români -filiala Oradea. Glasurile colindătorilor au fost însoțite şi de instrumente muzicale tradiționale - de percuție, cu coarde și de nelipsiții clopoței.

La sfârșitul colindului fiecărei cete, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a adresat un cuvânt de binecuvântare și le‑a urat tuturor să aibă parte de sărbători luminoase, cu sănătate și mult folos duhovnicesc. Binecuvântarea arhierească a fost însoțită, ca semn al recunoștinței și al dragostei părintești, de daruri simbolice, răsplătind astfel propovăduirea prin cânt a veștii celei minunate.