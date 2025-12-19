Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cete de colindători la Centrul eparhial Oradea

Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 19 Decembrie 2025

Reședința episcopală din Oradea a devenit, joi, 18 decembrie, loc de întâlnire al bucuriei Nașterii Domnului, prin glasurile colindătorilor veniți din întreg cuprinsul Eparhiei Oradiei.

Au venit grupuri de copii, tineri și credincioși, coordonate de preoții parohi, soborul slujitorilor și ostenitorilor Catedralei Episcopale, obștile Mănăstirilor Izbuc și Sfânta Cruce, Corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, grupurile micilor colindători de la grădinița aflată sub oblăduirea Episcopiei, de la Grădinițele nr. 23, 53 și 56 din Oradea și Grupul vocal „Sfântul Gheorghe” al Asociaţiei Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români -filiala Oradea. Glasurile colindătorilor au fost însoțite şi de instrumente muzicale tradiționale - de percuție, cu coarde și de nelipsiții clopoței.

La sfârșitul colindului fiecărei cete, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a adresat un cuvânt de binecuvântare și le‑a urat tuturor să aibă parte de sărbători luminoase, cu sănătate și mult folos duhovnicesc. Binecuvântarea arhierească a fost însoțită, ca semn al recunoștinței și al dragostei părintești, de daruri simbolice, răsplătind astfel propovăduirea prin cânt a veștii celei minunate.

 

