Cete de colindători primite la Reședința Patriarhală

Patru cete de colindători au vestit vineri, 19 decembrie 2025, la Reședința Patriarhală, marea bucurie a Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a întâmpinat pe colindători în Salonul Sfinților Români, le-a adresat cuvinte de binecuvântare și le-a oferit daruri.

Prima ceată de vestitori care l-a colindat pe Patriarhul României a fost grupul de colindători de la Școala Gimnazială Nr. 1 din localitatea Poiana, județul Dâmbovița, coordonat de prof. Ștefan Aurel Ștefan. Versurile frumoaselor colinde interpretate de aceștia au fost acompaniate și de câteva instrumente muzicale.

La final, Părintele Patriarh Daniel i-a felicitat pe membrii grupului: „Au fost cântări foarte frumoase. Ați recitat texte liturgice, apoi ați cântat colinde și ați sfârșit pe un ton de plugușor. Vă felicităm și vă dorim sărbători fericite! Să fiți bucurie pentru familie, pentru școală și Biserică, și să aduceți vestea Nașterii Pruncului Iisus pretutindeni unde mergeți să colindați. Vă dorim sărbători fericite și ani mulți cu sănătate și bucurie, și vă felicităm și pentru costumele frumoase populare pe care le-ați îmbrăcat!”.

A urmat grupul de colindători al Parohiei „Sfinții Voievozi” din orașul prahovean Urlați, grup coordonat de preotul Petroniu Virgil Tănase. Pe aceștia, Preafericirea Sa i-a felicitat pentru cântul frumos și în special pentru alesele costume populare: „Sunteți ca niște îngerași, cu cântări și cu haine foarte frumoase. Ați debutat ca grup pe 24 iunie 2020, cu ocazia sărbătorii Drăgaica, adică Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, aceasta fiind și ziua iei românești. Se spune că nu aveți două ii identice. Tradiția românească nu și-a dorit să fie totul uniform, ci fiecare persoană este distinctă atât prin propriul chip, cât și prin hainele purtate. Aceste costume sunt specifice zonei Prahovei. Vă dorim sărbători fericite și mult ajutor de la Dumnezeu! Să fiți o bucurie pentru familie, pentru Biserică, școală și pentru întreaga comunitate!”.

Următorii care au trecut pragul Reședinței Patriarhale pentru a-l colinda pe Patriarhul României au fost preșcolarii de la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române, coordonați de prof. Corina Olinici, care prin glasuri cristaline au vestit bucuria Crăciunului. După momentul artistic, cei mici au primit binecuvântarea Preafericirii Sale: „Ce frumos cântați și ce grup select avem aici prin frumusețea costumelor voastre. Felicitări și vă dorim să fiți cuminți în continuare, să fiți ascultători de părinți și de doamnele educatoare. Sărbători fericite! Să fiți asemenea îngerilor de la Betleem!”.

Cea de-a patra ceată de colindători a fost constituită din membrii grupului catehetic al Parohiei Tronari din județul Buzău, coordonat de preotul Marius-Augustin Milea. Acestora, Preafericirea Sa le-a spus: „Voi, buzoienii, ați cântat foarte frumos și aveți și costume românești foarte frumoase. Vă felicităm și vă dorim sărbători fericite! Să fiți bucurie pentru familie, pentru parohie și pentru școală. Îl felicităm și pe părintele pentru că v-a format duhovnicește și cu simț românesc”. Părintele Patriarh Daniel a primit din partea grupului o ladă de zestre veche de un secol și restaurată de membrii acestuia, tinerii din Tronari propunându-și să aducă în actualitate tradiția locală a confecționării de astfel de lăzi numite tronuri.

La finalul momentelor artistice, toți colindătorii au primit daruri din partea Patriarhului României.