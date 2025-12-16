Chemare la primenirea sufletului prin evlavie, smerenie și pocăință la Suceava

Credincioșii care au venit duminică, 14 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava s‑au bucurat de binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a slujit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în proximitatea lăcașului de cult.

Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de părintele Lucian-Ionuț Tablan‑Popescu, a împodobit slujba prin oferirea răspunsurilor liturgice, la momentul chinonicului interpretând colinde și cântece prin care au vestit slăvitul praznic al Nașterii Mântuitorului.

Cuvântul de învățătură a fost rostit în momentul împărtășirii clericilor de către pr. Cristian Valentin Diaconu, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Comănești, Protopopiatul Suceava I.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvânt și a amintit că exegeza sa la una dintre cele mai frumoase parabole rostite de Mântuitorul, „Îmbrăcați‑vă cu haina harului Duhului Sfânt!”, poate fi lecturată pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

În continuare, chiriarhul a dat citire Decalogului la Duminica a 28‑a după Rusalii, în care îndeamnă la deschiderea ușa inimii, ca prin Sfânta Împărtășanie să sporească părtășia cu Hristos Domnul, în Duhul Sfânt.

La final, credincioșii s‑au făcut părtași lucrării tămăduitoare a harului dumnezeiesc prin rugăciunile de dezlegare și pentru sănătatea sufletului și a trupului, rostite de către Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, cuprinzând și cereri pentru cei încercați de suferințe lăuntrice. Nu în ultimul rând, ierarhul a binecuvântat prin stropire cu apă sfințită, credincioșii și pelerinii prezenți întorcându‑se la casele și familiile lor cu inimile curățite și cugetele luminate, pregătindu‑se astfel pentru drumul care duce spre mântuirea sufletului.