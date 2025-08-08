Cinstirea Cuviosului Pafnutie‑Pârvu Zugravul la Robaia

Data: 08 August 2025

La mănăstirea argeșeană Robaia a fost cinstit joi, 7 august, Sfântul Cuvios Pafnutie‑Pârvu Zugravul. Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat Sfânta Liturghie în Altarul de vară al mănăstirii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Ierarhul argeșean a săvârșit și slujba Parastasului pentru toți viețuitorii Mănăstirii Robaia care au adormit în Domnul, de la începuturile acesteia și până în prezent.

Într‑o atmosferă duhovnicească deosebită, numeroși credincioși au fost prezenți la mănăstirea argeșeană pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Cuvios Pafnutie‑Pârvu Zugravul. Aceștia au avut ocazia să asculte cuvântul de învățătură rostit de chiriarh care a scos în evidență cele mai importante aspecte din viața Sfântului Cuvios Pafnutie‑Pârvu Zugravul.

S‑au împlinit opt ani de la proclamarea locală a canonizării Cuviosului Pafnutie‑Pârvu Zugravul. Născut în 1659 la Câmpulung Muscel, Pârvu Mutu, numit şi Zugravul, a fost unul dintre cei mai mari pictori de biserici din România.

Cuviosul Pafnutie-Pârvu, iconarul de la Robaia, a fost recunoscut drept cel mai mare pictor bisericesc român al epocii cantacuzine și brâncovenești, întemeietor și dascăl al unei școli de iconografie bizantină cu specific național, dar și ca un mare trăitor al Ortodoxiei româneşti.