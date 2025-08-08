Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cinstirea Cuviosului Pafnutie‑Pârvu Zugravul la Robaia

Știri
Data: 08 August 2025

La mănăstirea argeșeană Robaia a fost cinstit joi, 7 august, Sfântul Cuvios Pafnutie‑Pârvu Zugravul. Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat Sfânta Liturghie în Altarul de vară al mănăstirii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Ierarhul argeșean a săvârșit și slujba Parastasului pentru toți viețuitorii Mănăstirii Robaia care au adormit în Domnul, de la începuturile acesteia și până în prezent.

Într‑o atmosferă duhovnicească deosebită, numeroși credincioși au fost prezenți la mănăstirea argeșeană pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Cuvios Pafnutie‑Pârvu Zugravul. Aceștia au avut ocazia să asculte cuvântul de învățătură rostit de chiriarh care a scos în evidență cele mai importante aspecte din viața Sfântului Cuvios Pafnutie‑Pârvu Zugravul.

S‑au împlinit opt ani de la proclamarea locală a canonizării Cuviosului Pafnutie‑Pârvu Zugravul. Născut în 1659 la Câmpulung Muscel, Pârvu Mutu, numit şi Zugravul, a fost unul dintre cei mai mari pictori de biserici din România.

Cuviosul Pafnutie-Pârvu, iconarul de la Robaia, a fost recunoscut drept cel mai mare pictor bisericesc român al epocii cantacuzine și brâncovenești, întemeietor și dascăl al unei școli de iconografie bizantină cu specific național, dar și ca un mare trăitor al Ortodoxiei româneşti.

 

