Cinstirea Sfântului Antim Ivireanul la ctitoria sa din București

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești, a fost prăznuit după vrednicie în ziua pomenirii sale, sâmbătă, 27 septembrie 2025, la mănăstirea din centrul Capitalei al cărei ctitor și ocrotitor spiritual și este. În mijlocul obștii monahale a Mănăstirii Antim și al credincioșilor adunați în rugăciunea de cinstire a marelui ierarh cărturar a poposit Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor numeros de preoți și diaconi.

Pentru a doua oară în luna septembrie, ctitoria din București a marelui ierarh martir a îmbrăcat haine de sărbătoare. După ce, la jumătatea lunii, mii de credincioși și-au îndreptat pașii spre așezământul monahal pentru a lua parte la proclamarea locală a canonizării unui sfânt contemporan, Cuviosul Mărturisitor Sofian de la Antim, de această dată, potrivit tradiției, creștinii din Capitală și din împrejurimi i-au adus cinstire unui vechi casnic al lui Dumnezeu și rugător pentru neamul nostru, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul.

Sărbătoarea hramului Mănăstirii Antim, Paraclis Patriarhal, a debutat în ajun, când a fost oficiată slujba Privegherii. În dimineața zilei de sâmbătă, Dumnezeiasca Liturghie a fost precedată de slujba Ceasurilor și de Acatistul Sfântului Antim Ivireanul. Din soborul de slujitori care s-au rugat alături de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan la Sfânta Liturghie au făcut parte: părintele protosinghel Vicențiu Oboroceanu, starețul așezământului monahal; arhimandritul Mihail Stanciu; arhimandritul Chiril Lovin; arhimandritul Antipa Burghelea, precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfinția Sa a evidențiat darurile cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe sfântul Său: „La nu multe zile după o sărbătoare însemnată și o mare binecuvântare pentru obștea acestei mănăstiri, recunoașterea și proclamarea în mod public și local a Părintelui Sofian ca rugător înaintea lui Dumnezeu, mijlocitor, ocrotitor și, într-un cuvânt, sfânt al Bisericii noastre, aici, în inima Capitalei, iată că se arată astăzi din nou vreme de praznic și de mare sărbătoare prin cinstirea celui care a fost la începutul acestei mănăstiri, în urmă cu peste 300 de ani, Sfântul Ierarh Antim din Iviria sau Georgia, așa cum este cunoscută ea în ziua de astăzi. Sfântul Antim, născut într-o familie credincioasă cu numele de Andrei, a cunoscut de mic încercările vieții acesteia pentru că, așa cum erau vremurile și lucrurile în timpul acela, a fost luat ostatic de către turci și dus departe de țara sa, de locurile sale natale, de părinți și de prieteni, și bineînțeles că nu i-a fost deloc ușor acolo. Dumnezeu, însă, care așază în oameni daruri cu îmbelșugare, talanți pe care fiecare dintre noi îi are, indiferent de condițiile vitrege sau mai liniștite în care trăim, așezase și în Sfântul Antim atât de multe daruri, încât El a și rânduit ca acestea să fie observate la timp de Patriarhul Hrisant Nottara și, bineînțeles, să fie adus mai aproape de Biserică și, încetul cu încetul, să își regăsească firescul curs al vieții pe calea sfințeniei la care fiecare dintre noi este chemat“.

Ierarhul a vorbit, apoi, despre dragostea deosebită a Sfântului Antim pentru neamul nostru și pentru limba română pe care și-a însușit-o atât de bine, încât a rămas cunoscut drept unul dintre cei mai mari predicatori ai Bisericii noastre: „După ce probabil că a și fost călugărit și hirotonit la Constantinopol, a venit în părțile noastre, fiind adus de un alt mare sfânt al neamului românesc, un voievod înțelept, învățat și credincios, Constantin Brâncoveanu, care a făcut atât de multe lucruri nu doar pentru București, ci pentru multe alte locuri din Țara Românească, care și-a sfârșit de asemenea viața pentru credință împreună cu fiii săi și cu ginerele său, sfetnicul Ianache, în mod martiric, asemenea Sfântului Antim. Aflându-se încă în domnie și cu toate drepturile și grijile de conducător al oamenilor din Țara Românească, acesta a văzut darurile cele multe așezate de Dumnezeu în Sfântul Antim Ivireanul și l-a adus aici, în București, pentru a lucra în mai multe locuri și, în special, în ceea ce înseamnă tipărirea de cărți bisericești, în limba română, majoritatea dintre ele tipărite cu însăși osteneala sa, iar altele cu ajutorul ucenicilor sau al altor ostenitori pe care i-a adunat în jurul său. Sfântul Antim și-a dat seama cât de important este ca acest cuvânt înțelept, inspirat și trecut prin focul atâtor încercări și atâtor generații să poată ajunge la credincioși și la clerici, pentru că are și multe cărți prin care îi îndeamnă și le arată și acestora cum trebuie să se comporte în lume pentru a-și putea îndeplini misiunea înaltă la care au fost chemați. Sfântul Antim, cel care departe de țară, printre turci, a învățat și limbile greacă și arabă, venind aici, în părțile noastre, a învățat limba noastră atât de bine, încât este socotit unul dintre cei mai mari predicatori, didahiile rămase de la el fiind mărturie peste vremuri, precum și unul dintre cei mai mari oameni de cultură pe care Biserica noastră i-a oferit, chiar dacă era de alt neam, fiind, nu în ultimul rând, un creator de limbă română bisericească și nu numai. Și-a însușit cu atât de multă osteneală și dragoste și cu atât de multă acuratețe limba română, încât de el se leagă și introducerea limbii românești în cult“.

În cadrul slujbei, au fost înălțate și rugăciuni de pomenire pentru toți ctitorii, binefăcătorii și ostenitorii așezământului monahal trecuți la Domnul.

Galerie foto în curs de actualizare...