Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, duminică, 21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana a avut loc slujba solemnă a proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Evenimentul a adunat mii de credincioși din toată țara, alături de un impresionant sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. Alături de ierarh au slujit: Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscop ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți; Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei; Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, şi Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

La evenimentul liturgic, alături de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, au fost prezenți numeroși stareți şi stareţe ale mănăstirilor din toată ţara, preoţi şi diaconi, precum şi o mare mulțime de credincioși, care au participat cu evlavie şi nădejde la slujba solemnă.

În cuvântul rostit după citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a vorbit despre însemnătatea asumării Crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „(…) Credința și dragostea noastră pentru Cel răstignit, pentru Cel crucificat, pentru Cel de pe cruce trebuie să primeze, să fie înaintea a toate în viața noastră. Temelia Crucii Mântuitorului este dragostea lui Dumnezeu Tatăl pentru noi. Crucea, când vorbim despre ea, nu este un lucru negativ, nu trebuie să ne gândim imediat la suferință, la durere, la lacrimi, pentru că prin Cruce a venit bucurie la toată lumea. Adică a venit Învierea Domnului”.

„Bucură‑te, cel care ești împreună cu îngerii!”

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a vorbit, în cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, despre viaţa mucenicească a Sfântului Gherasim: „(…) Din viața Sfântului Gherasim știm că în momentul trecerii sale la cele veșnice a exclamat în fața celor care erau în suferință: «Aud îngerii care cântă!». Acest lucru înseamnă că îngerii îi cinstesc pe sfinți, iar noi rostim în slujbele noastre și în acatistul sfântului: «Bucură‑te, cel care ești împreună cu îngerii!». Într‑adevăr, el s‑a făcut înger în trup, călătorind în această viață, lepădându‑se de sine, pentru că astfel a învățat de la Mântuitorul Hristos: «Cel care voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea sa și să‑Mi urmeze Mie» (Luca 9, 23). Prin grija lui Dumnezeu, noi facem proclamarea acestui sfânt, după sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Vedem cu toţii cu ce rânduială se asociază duminica aceasta cu viața acestui sfânt! Atât de mult s‑a ostenit Sfântul Gherasim în această viață pământească! El a murit tânăr, pentru că cei răi i‑au scurtat viața, însă nu fără providența și îngăduința lui Dumnezeu, (…) pentru că sfinții sunt pregătiți să moștenească viața veșnică, așa cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos: «Bine slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pusă, peste multe te voi pune, intră întru bucuria Domnului tău» (Matei 25, 21)”.

Ierarhul a subliniat, totodată, că „Sfântul Gherasim a fost considerat un dușman al poporului, paradoxal și chiar de neînchipuit cum acest sfânt, care îi iubea pe toți și îi primea pe toți, este considerat dușman al orânduirii, este vrăjmașul cui sau a ce? A unei ideologii fără de Dumnezeu, a unui proiect de luptă împotriva Crucii Mântuitorului Hristos, pentru că aceasta ne impune atât puterea lui Dumnezeu, dar ne cere să ne și lepădăm de noi înșine, să avem o comportare bineplăcută lui Dumnezeu. De aceea, Sfântul Gherasim, de îndată ce a fost arestat de aici, din mănăstire, a știut că viața lui s‑a schimbat, în sensul că va trebui să fie martor al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, prin pătimirea sa, prin răstignirea sa. La călugărie, aici, în această mănăstire, Sfântul Gherasim s‑a răstignit prin glasul celui care l‑a tuns în monahism, lepădându‑se de sine. Acesta dorea să‑l afle pe Dumnezeu, iar de îndată ce a fost arestat și‑a ridicat mintea la Dumnezeu și și‑a dăruit toată viața lui Dumnezeu. Așadar, Sfântul Gherasim s‑a asemănat cu sfinții mucenici în taina hirotoniei, iar apoi a devenit, cu adevărat, mucenic al Mântuitorului Hristos, un mărturisitor care spune adevărul din sufletul său. De aceea, și sfârșitul Sfântului Gherasim a fost unul bineplăcut lui Dumnezeu, deoarece călăul și victima lui mergeau împreună în Rai, împlinindu‑se astfel porunca Mântuitorului de a ierta, iar sfântul a mers dincolo de această poruncă, în a‑l iubi și de a fi alături cu cel care i‑a făcut rău, aşezându‑l pe drumul mântuirii”.

Citirea Tomosului sinodal

Un moment important al sărbătorii a fost citirea Tomosului sinodal de canonizare, prin care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana să fie pomenit în fiecare an la 26 decembrie, iar numele său să fie înscris în Sinaxar, în cărțile de cult și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Tomosul, citit de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, amintește viața și jertfa mucenicească a Sfântului Gherasim, născut în 1912 în județul Bacău, format duhovnicește la mănăstirile Bogdana, Neamț și Cernica, stareț la Arnota și Tismana, misionar în Transnistria, apoi martirizat în temnițele comuniste de la Aiud, Poarta Albă și Târgu Ocna. În finalul Tomosului se află şi hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: „Hotărâm ca, de acum înainte și în veci, Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana, să fie numărat între sfinții Bisericii și să fie pomenit cu cântări de laudă în ziua lui de prăznuire, la 26 decembrie în fiecare an, urmând ca acesta să fie înscris în Sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române”.

Mulțumiri și recunoaștere

La final, au fost aduse mulțumiri ierarhilor şi oficialităților prezente, precum și binefăcătorilor mănăstirii, cărora li s‑au înmânat diplome și distincții de recunoștință. Domnului Ciprian Vasile Olinici, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, i‑au fost oferite „Crucea Sf. Nicodim de la Tismana” şi Gramată de mulţumire. De asemenea, Gramate de mulţumire le‑au fost oferite: domnului Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul cultură, pictură și restaurare al Administrației Patriarhale, preotului Gabriel Atanasiu, domnului Ionel Pirpiliu de la SC Delta ACM ’93 şi domnului Alin Ionuț Șuiu, director general al SC Compania de Apă Oltenia SA.

Părintele Mitropolit Irineu le‑a mulţumit ierarhilor prezenţi la festivităţile prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana, domnului Șerban Predescu, prefect, Instituția Prefectului - județul Gorj, domnului Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, şi domnului Narcis Petre Remetea, primarul localității Tismana.