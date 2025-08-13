Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Știri Club de vară la Protopopiatul Slobozia

Club de vară la Protopopiatul Slobozia

Știri
Data: 13 August 2025

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, marți, 12 august, 11 copii din familii beneficiare ale „Serviciului social acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte” din cadrul Protopopiatului Slobozia, însoțiți de asistent social Anastasia Pătrașcu, au participat la un atelier creativ, de cusături tradiționale românești, organizat la Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia, județul Ialomița, în cadrul proiectului educațional „Clubul de vară”. „Sub coordonarea Mariei Vlad, educator muzeal, și a Ana‑Mariei Vodă, referent, elevii, cu multă răbdare și îndemânare, au realizat semne de carte pe etamină, pe care au promis că le vor folosi în lecturile viitoare. La final, Protopopiatul Slobozia a felicitat toți participanții, răsplătindu‑i cu băuturi răcoritoare și produse de patiserie”, ne‑a transmis Anastasia Pătrașcu.

 

