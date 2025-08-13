Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit marți, 12 august, noul pangar eparhial din municipiul Buzău. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de ierarhul locului
Club de vară la Protopopiatul Slobozia
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, marți, 12 august, 11 copii din familii beneficiare ale „Serviciului social acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte” din cadrul Protopopiatului Slobozia, însoțiți de asistent social Anastasia Pătrașcu, au participat la un atelier creativ, de cusături tradiționale românești, organizat la Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia, județul Ialomița, în cadrul proiectului educațional „Clubul de vară”. „Sub coordonarea Mariei Vlad, educator muzeal, și a Ana‑Mariei Vodă, referent, elevii, cu multă răbdare și îndemânare, au realizat semne de carte pe etamină, pe care au promis că le vor folosi în lecturile viitoare. La final, Protopopiatul Slobozia a felicitat toți participanții, răsplătindu‑i cu băuturi răcoritoare și produse de patiserie”, ne‑a transmis Anastasia Pătrașcu.