Colindători la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Peste 400 de elevi din unităţi de învăţământ din județul Sibiu au colindat joi, 11 decembrie, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, unde au fost primiţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Elevii au primit din partea ierarhului daruri şi au fost binecuvântaţi.

La seara de colinde interpretate de elevii sibieni au fost prezenți prof. Marius Novac, inspectorul general școlar al județului Sibiu, consilierul de învățământ al Arhiepiscopiei Sibiului, dr. Sorin Joantă, alături de inspectorul școlar pentru Religie din județul Sibiu, prof. Gabriela Frățilă, informează Mitropolia Ardealului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu le‑a mulțumit celor prezenți pentru bucuria de a fi din nou împreună în Catedrala Mitropolitană în preajma sfintei sărbători a Naşterii Domnului.

„Vreau să vă binecuvântez şi să vă mulţumesc vouă, copiilor, în primul rând. Transmiteţi recunoştinţa noastră şi colegilor voştri care nu sunt aici din binecuvântate pricini. Le mulţumesc apoi profesorilor, învăţătorilor şi educatorilor voştri. Îi binecuvântăm pentru că se ostenesc pentru educaţia acestei generaţii de tineri care sunt viitorul Bisericii noastre şi al neamului nostru. Binecuvântări tuturor cadrelor didactice, directorilor, domnului inspector general şi tuturor membrilor din Inspectoratul Şcolar Judeţean. Nu v‑am uitat nici pe dumneavoastră, părinţii, pentru că datoria dumneavoastră este foarte mare şi responsabilă. Este tocmai această datorie pe care o avem noi faţă de darul lui Dumnezeu. Dumnezeu‑Tatăl ne face de Crăciun un mare dar prin naşterea în lume a Fiului Său, Care răspunde prin iubirea Sa jertfelnică, pentru că S‑a jertfit pe Cruce pentru noi, nu a fost născut ca să devină un mare împărat, ci S‑a născut ca să crească şi să ne mântuiască, ca să Se jertfească pentru noi”, a spus ierarhul.

„Sunt momente frumoase, speciale”

Felicitări şi mulţumiri a transmis şi prof. Marius Novac, inspectorul şcolar general al judeţului Sibiu.

„Este o mare bucurie şi vă spun că am emoţii în preajma voastră, deşi sunt profesor de peste 30 de ani, dar spiritul acestei seri este unul special şi simt această bucurie pe care voi aţi transmis‑o prin colindele voastre frumoase, în această sfântă catedrală, în prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale. Sunt momente frumoase, speciale, este ceva deosebit atunci când 400 de elevi cântă, colindă şi trăiesc alături de noi aceste clipe minunate”, a spus prof. Marius Novac.

Inspectorul de învățământ al Arhiepiscopiei Sibiului, dr. Sorin Joantă, a mulţumit la rândul său tuturor cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor participanţi la acest eveniment.

„Ne bucurăm să fim din nou împreună după tradiţia creştinească în Catedrala Mitropolitană din Sibiu pentru a porni colindul şi vestea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos. (...) Am încercat în acest an să colindăm împreună pentru a arăta că unde sunt mulţi, colindul este puternic şi cu siguranţă ajunge la sufletul tuturor şi al celor care sunt în alte locuri”, a spus dr. Sorin Joantă.

Colindătorii s‑au unit într‑un singur cor, sub conducerea dirijorului Corului „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, pr. lect univ. dr. Alexandru Dan Streza, pentru a vesti împreună Naşterea Domnului. Cetele de colindători au primit din partea ierarhului calendare, agende, iconiţe şi alte daruri, însoţite de binecuvântarea arhierească şi recunoştinţa pentru dragostea lor faţă de tradiţiile străbune.