Hirotesii de duhovnici în Arhiepiscopia Craiovei

În paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit joi, 11 decembrie, slujba hirotesiei întru duhovnic pentru unsprezece preoţi din Arhiepiscopia Craiovei.

Au primit duhovnicia următorii: pr. Alexandru Cosmin Bălăceanu, Parohia Ciutura (Protoieria Craiova Nord); pr. Ion‑Adrian Stochițescu, Parohia Braniște II, com. Ișalnița (Protoieria Craiova Nord); pr. Andrei Călin Găină, Parohia Postelnicu Fir (Protoieria Craiova Nord); pr. Lucian Augustus Bădescu, Parohia Postelnicu Fir (Protoieria Craiova Nord); pr. Alexandru Gabriel Cornescu, Parohia Padea (Protoieria Craiova Sud); pr. Mihăiță Dinu, Parohia Zvorsca (Protoieria Craiova Sud); pr. Cătălin Panduru, Parohia Urzicuța (Protoieria Băilești); pr. Valentin Micu, Parohia Stroiești (Protoieria Târgu Jiu Nord); pr. Alexandru Marian Popescu, Parohia Lelești (Protoieria Târgu Jiu Nord); pr. Nicolae David Cîrcel, Parohia Lupoaia (Protoieria Târgu Jiu Nord); pr. Radu Octavian Dumitru, Parohia Ștefănești (Protoieria Târgu Cărbunești).

Comisia de examinare a candidaţilor pentru duhovnicie a fost condusă de pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, și formată din pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial la Sectorul învăţământ din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei; pr. Cătălin Țăruș, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Craiova. Coordonatorul activităţii a fost pr. Dan Camen, consilier eparhial la Sectorul administrativ din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu le‑a vorbit părinţilor duhovnici despre importanţa Tainei Preoției: „Mântuitorul Iisus Hristos a rânduit această Sfântă Taină a Preoției pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră. El ne‑a dat duhovnicii, pe preoții care să ierte și să dezlege păcatele celor care greşesc. Această putere de a ierta, de a lega și de a dezlega este proprie Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că El este Cel Care iartă păcatele lumii, dar pentru milostivirea Sa cea mare ne‑a dat și nouă această putere, atunci când a suflat asupra Apostolilor și a spus: «Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute» (Ioan 20, 23). Din momentul acela, Sfinții Apostoli au primit acest dar al iertării păcatelor și ei nu l‑au păstrat pentru ei înșiși, ci l‑au transmis mai departe prin succesiunea apostolică episcopilor și ei preoților în așa fel încât credincioșii care fac parte din Trupul tainic al Domnului să crească spre dobândirea în virtute, spre dobândirea Împărăției Cerurilor. Spovedania are conținutul acesta al mărturisirii păcatelor în fața preotului. Mai bine zis arătăm interiorul nostru care, într‑un fel sau altul, a fost întunecat, viciat prin păcătuire. Noi îi spunem duhovnicului, iar el va mărturisi înaintea lui Dumnezeu că lui ne‑am spovedit și că harul lui Dumnezeu a iertat. Așadar, voi sunteți aceia care‑i spovediți pe credincioși după ce auziți păcatele respective, dați și un canon și dați și o povață, un îndemn, o învățătură ca ei să poată să lupte mai departe, ca și ei să poată să se vindece de rana pricinuită de vicleanul diavol”.

În continuare, ierarhul i‑a îndemnat pe noii duhovnici din Arhiepiscopia Craiovei să aibă şi ei un preot duhovnic şi să se mărturisească: „Citiți cu luare aminte Pravilele Sfinților Părinți și încercați să le pătrundeți esențialul, sensul adevărat al sfaturilor și căutați să aveți duhovnici pricepuți, oameni care sunt încercați în viața aceasta, în războiul acesta nevăzut. Este bine ca preotul să se spovedească la un duhovnic ori de câte ori este necesar. Permanent să fiți în legătură, deoarece Spovedania nu este numai mărturisirea păcatelor, este și dezlegare, și rugăciunile au o mare valoare în viața voastră”.

După săvârşirea slujbei şi cuvântul de învăţătură, preoții prezenți au primit în dar din partea Părintelui Mitropolit Irineu Molitfelnicul, Sfânta Cruce pentru binecuvântare şi certificatul de duhovnicie.