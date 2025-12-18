Colindători la Episcopia Hușilor

Data: 18 Decembrie 2025

Grupuri de tineri colindători au trecut și miercuri, 17 decembrie 2025, pragul reședinței episcopale din Huși, fiind primiți de Părintele Episcop Ignatie.

Rând pe rând, copii de la parohiile Fălciu I, Stănilești II, Valea Grecului, din Protopopiatul Huși, precum și de la parohiile Ivești I și II, Protopopiatul Bârlad, și Deleni II, Protopopiatul Vaslui, au vestit, în glas de colinde, Nașterea Domnului.

De asemenea, au interpretat colinde și micuții de la grădinițele nr. 7 și 10 din Huși; elevi de la școlile „Iorgu Radu” Bârlad, „Alexandra Nechita” - Vaslui, „Mihail Sadoveanu” - Huși și de la Colegiul „Cuza Vodă” din Huși, precum și tinerii din Asociațiile Tinerilor Ortodocși din Bârlad și Vaslui, însoțiți de coordonatorii lor.

Ierarhul Hușilor le‑a mulțumit colindătorilor și îndrumătorilor lor pentru efortul de a păstra tradițiile frumoase și i‑a răsplătit cu daruri.