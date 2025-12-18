Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concert de colinde de la Catedrala Episcopală din Oradea

Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 18 Decembrie 2025

Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea a fost, luni seara, 15 decembrie, neîncăpătoare pentru mulțimea de credincioși care au răspuns invitației Episcopiei Oradiei de a lua parte la Concertul de colinde „Taina Betleemului”, eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Județean Bihor.

Într‑o atmosferă de sărbătoare, Catedrala s‑a umplut de „copii” de toate vârstele: de la cei cu tâmplele ninse de trecerea anilor până la pruncii care abia gânguresc, purtați în brațe de părinți. A fost un adevărat praznic al bucuriei, al luminii și al entuziasmului binecuvântat, în care zâmbetele, emoția și pacea s‑au împletit armonios cu vestirea Nașterii Domnului.

Pr. Laurențiu‑Florin Brîndaș, consilier pentru cateheză și activități cu tineretul, a adresat mulțumiri celor prezenți şi a vorbit despre sensul adevărat al sărbătorii Crăciunului, invitându‑i pe cei prezenți la o pauză de la zgomotul lumii la redescoperirea păcii și a bucuriei pe care le aduce în lume Pruncul născut în Betleemul Iudeei.

Au urmat momentele muzicale, în cadrul cărora au colindat Corul de copii al ciclului primar de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, dirijat de prof. Ioana Roman; Corul „Prof. Felician Mureșan” al ciclului gimnazial de la același liceu, dirijat de prof. Diana Secară; Corul „Diacon Nicolae Firu” al profilului teologic din cadrul aceleiași instituții de învățământ oblăduite de Episcopia Oradiei, dirijat de pr. prof. Ștefan Lakatos; Grupul vocal „Sfântul Gheorghe” al ASCOR - filiala Oradea, dirijat de Maria Culici; Corala „Psalmodia Varadiensis” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, dirijată de pr. conf. univ. dr. habil Mihai Brie; precum și Corala preoțească a Episcopiei Oradiei „Pr. Prof. Cornel Givulescu”, dirijată de pr. prof. Ștefan Lakatos.

Invitat special al concertului a fost Corul de cameră „Voces” Oradea, dirijat de lect. univ. dr. Ovidiu Iloc, care a încununat seara cu o selecție de colinde și lucrări corale de excepție, oferind credincioșilor o experiență muzicală de înaltă ținută artistică.

La finalul concertului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit un cuvânt în care și‑a exprimat bucuria și recunoștința pentru acest concert deosebit, un eveniment spiritual și cultural deopotrivă.

 

