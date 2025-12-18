Pomenirea unui stareț român la Chilia „Sfântul Ipatie” din Muntele Athos

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, s‑a aflat, în zilele de 16 și 17 decembrie, în mijlocul obștii de la chilia românească „Sfântul Ipatie” a Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos pentru a săvârși slujba de Priveghere și Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și un parastas pentru părintele arhimandrit Dometie Trihenea, fost stareț al Mănăstirii Zografu.

La slujba Privegherii, care a început marți, în jurul orei 19:30, și s‑a încheiat miercuri la ora 2:30, când s‑a terminat Utrenia, au cântat numeroși psalți. În strana dreaptă, au cântat psalții Grupului „Nectarie Protopsaltul”, iar în strana stângă au cântat părinți din obște dimpreună cu psalți din București apropiați ai Chiliei „Sfântul Ipatie”.

Miercuri dimineață, începând cu ora 7:00, au fost săvârșite Ceasurile, iar Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de clerici. Din soborul de slujitori au făcut parte: ieromonahul român Chiril Vatopedinul, reprezentant al arhimandritului Efrem, starețul Mănăstirii Vatoped; ieromonahul Nicodim de la Mănăstirea Pantocrator; ieromonahul Teofil, reprezentantul arhimandritului Atanasie, starețul Schitului românesc Prodromu; arhimandritul Sava, starețul Chiliei vatopedine „Nașterea Maicii Domnului”, care l‑a cunoscut personal pe arhim. Dometie Trihenea; ieroschimonahul Ignatie, starețul Chiliei „Sfântul Ipatie”; ieroschimonahul Dionisie de la Chilia „Sfântul Gheorghe”‑Colciu; ieroschimonahul Siluan de la Chilia „Sfântul Ipatie” și doi diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii, răspunsurile liturgice au fost date, în strana dreaptă, de gheronda Damaschin, starețul Chiliei „Sfinții doctori fără de arginți”‑Nea Skiti, dimpreună cu ucenicii săi, iar în strana stângă de Grupul „Nectarie Protopsaltul”.

După săvârșirea Sfântei Liturghii, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru arhimandritul Dometie Trihenea, unul dintre părinții români care este cinstit în Sfântul Munte Athos ca un mare nevoitor și pentru care s‑au împlinit recent 40 de ani de la trecerea la cele veșnice. La sfârșitul Parastasului, ierarhul a creionat câteva cuvinte despre evenimentul la care a luat parte în aceste zile. Pe urmă, toți cei prezenți au mers în paraclisul de sub biserica chiliei, unde se află osemintele arhimandritului Dometie Trihenea, loc în care a fost rostită o rugăciune pentru odihna sufletului său.

Evenimentul s‑a încheiat cu agapa în trapeza așezământului monahal, la sfârșitul căreia părintele arhim. Sava a rostit o meditație referitoare la viața și activitatea arhimandritului Dometie, care s‑a stabilit în Sfântul Munte încă de la vârsta de 12 ani, când a văzut‑o pe Maica Domnului călăuzindu‑l spre mănăstirile din Sfântul Munte și care a fost singurul român care a condus una din cele 20 de mănăstiri împărătești din Muntele Athos.