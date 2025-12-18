Recunoaștere academică pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Pentru al nouălea an consecutiv, Universitatea din București a celebrat excelența academică, cercetarea de vârf și implicarea civică, în cadrul Galei de decernare a Premiilor Senatului Universității din București. Evenimentul a avut loc miercuri, 17 decembrie 2025, în Amfiteatrul „Ioan Mihăilescu” al Rectoratului Universității din București, reunind membri ai comunității academice, invitați și reprezentanți ai mediului educațional și cultural.

Inițiativa Senatului Universității din București urmărește recunoașterea performanțelor deosebite obținute de cadre didactice, cercetători, studenți, absolvenți și parteneri instituționali, prin acordarea unor premii în domeniile Științelor Umaniste, Științelor Sociale, Științelor Vieții și Pământului, precum și ale Științelor Exacte și Ingineriei. Distincțiile au vizat excelența în educație și formare profesională, cercetare, inovare și publicații, dar și contribuțiile profesorilor emeriți, ale profesorilor asociați, ale angajatorilor, precum și ale revistelor și inițiativelor cu impact civic.

În cadrul domeniului „Științe umaniste”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București s‑a remarcat prin rezultate academice deosebite, confirmând potențialul formativ și științific al acestei instituții. Premiul pentru cea mai bună teză de licență a fost acordat Larisei‑Mirabela Negru, absolventă la specializarea Teologie Ortodoxă - Asistență Socială, pentru lucrarea „Adopția - o naștere din inimă”, coordonată de lect. dr. Andreea‑Cosmina Preda. Lucrarea a fost apreciată pentru abordarea interdisciplinară și pentru relevanța sa socială și pastorală.

De asemenea, premiul pentru cea mai bună teză de doctorat i-a revenit lui Ioan‑Daniel Manolache, pentru cercetarea „Iisus Hristos - Mirele în Noul Testament”, realizată sub îndrumarea părintelui profesor dr. Constantin Preda, specialist în Studiul Noului Testament și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Teza a fost apreciată pentru profunzimea exegetică și pentru contribuția adusă cercetării teologice contemporane.

Un alt moment deosebit l‑a constituit acordarea distincției „Alumnusul anului” preotului dr. Silviu‑Constantin Nedelcu, absolvent al Facultății de Litere și al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, pentru parcursul său profesional și pentru implicarea activă în promovarea valorilor academice și culturale.

Totodată, au fost desemnați și câștigătorii marilor premii ale Senatului Universității din București, printre care: „Profesorul anului”, „Programul universitar/postuniversitar al anului”, „Autorul anului”, „Proiectul de cercetare al anului”, „Teza de licență a anului”, „Disertația anului”, „Teza de doctorat a anului”, „Alumnusul anului” și „Angajatorul anului”.

Gala Premiilor Senatului Universității din București rămâne un reper important în viața academică românească, oferind un cadru de recunoaștere publică a muncii susținute, a vocației și a responsabilității față de educație și societate, valori pe care Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București continuă să le cultive și să le transmită noilor generații.