Pomenirea eroilor Revoluției la Timișoara

Miercuri, 17 decembrie, când Timișoara s‑a așezat sub semnul durerii și al reculegerii, la Catedrala Mitropolitană a fost săvârșit parastasul pentru eroii căzuți în Revoluția din anul 1989. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, înconjurat de soborul preoților de la Centrul eparhial și de la Catedrala Mitropolitană.

La acest moment de pomenire și reculegere au participat reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, revoluționari, membri ai familiilor celor uciși în zilele sângeroase din decembrie 1989, precum și membri ai asociațiilor și fundațiilor revoluționarilor, care păstrează vie memoria celor ce și‑au jertfit viața pentru libertate.

De asemenea, au fost prezenți sute de copii de la Liceul Ortodox „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” și de la Palatul Copiilor, îmbrăcați în straie tradiționale, împreună cu profesorii lor. Prin colindele creștinești și strămoșești, aceștia i-au omagiat pe timișorenii care, în urmă cu 36 de ani, au luptat, iar unii și‑au jertfit viața pentru libertate, dreptate, demnitate, viață normală și credință în Dumnezeu.

În cuvântul său, chiriarhul a arătat că libertatea de care se bucură astăzi românii a fost câștigată prin sângele și jertfa eroilor acelor zile. Momentele dramatice ale Revoluției rămân o mărturie cutremurătoare atât a cruzimii regimului comunist ateu, cât și a credinței care i‑a întărit și i‑a salvat pe cei ce au supraviețuit.

Mitropolitul Banatului a vorbit despre necesitatea ca societatea să‑și arate recunoștința față de jertfa martirilor Revoluției. „Au trecut 36 de ani de când pământul Banatului și al întregii țări s‑a îmbogățit cu trupurile a sute de frați de‑ai noștri, luptând împotriva ateismului și a unei orânduiri de opresiune. Pământul, mai bogat; cetatea, mai săracă. Este clipa și momentul recunoștinței”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a adresat un apel stăruitor la rugăciune pentru eroi și la pomenirea lor la fiecare Sfântă Liturghie, amintind de preoții care, în acele momente, s‑au aflat în mijlocul mulțimii, pe străzi, alături de manifestanți, aici în oraș și nu numai.

După slujba Parastasului, au fost depuse coroane de flori la crucea din fața Catedralei Mitropolitane, alte slujbe de pomenire fiind oficiate la Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei și la „Cimitirul săracilor”.

De asemenea, în noaptea de 16 spre 17 decembrie, la Biserica „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Timișoara, denumită și „Biserica martirilor”, în care a fost depusă o urnă cu cenușa timișorenilor incinerați de comuniști în decembrie ‘89, au fost oficiate Sfânta Liturghie și slujba de pomenire, la rugăciune fiind prezenți și reprezentanți ai revoluționarilor. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Doina Banatului” a Parohiei Iosefin din Timișoara, dirijată de prof. Florin‑Nicolae Șincari.