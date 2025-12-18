Daruri de Crăciun pentru copii şi tineri colindători

În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, la Reședința Mitropolitană din Cluj‑Napoca, cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Samuel Bistrițeanul, primesc zeci de cete de colindători din cele două județe ale eparhiei, Cluj și Bistrița‑Năsăud.

În curtea Reședinței Mitropolitane, cei doi ierarhi au fost colindați luni, 15 decembrie, de profesorii și de cei peste 1.000 de elevi de la cele trei cicluri de învățământ (primar, gimnazial și liceal) ale Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, în frunte cu directorul instituției de învățământ, pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican‑Manci. Lor li s‑au alăturat și copiii de la Grădinița „Sfântul Stelian” a Arhiepiscopiei Clujului.

Părintele Mitropolit Andrei le‑a adresat un cuvânt duhovnicesc despre importanța sărbătorii Nașterii Domnului. Ca răsplată pentru colind, cei doi ierarhi le‑au oferit pachete cu dulciuri, cozonac și cartea de cateheze „Crăciunul - sărbătoarea păcii”, semnată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și apărută recent la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului.

În continuare, au trecut pragul Reședinței Mitropolitane și alți colindători, printre care Ansamblul folcloric „Ioan Berci” al Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj‑Napoca, un grup de colindători de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj și de la Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio‑Pop” Cluj‑Napoca; un grup de colindători de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” Cluj; un grup de copii din clasa a IV‑a de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița, aparținând Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bistrița; un grup de eleve de la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Cluj‑Napoca și un grup de copii și tineri de la Parohia „Nașterea Domnului” din Cluj‑Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le‑a adresat tuturor câte un cuvânt duhovnicesc despre importanța sărbătorii Nașterii Domnului Iisus Hristos şi le‑a mulțumit pentru frumoasele colinde, i‑a felicitat pentru că promovează și păstrează vii tradițiile și obiceiurile românești și le‑a adresat îndemnuri duhovnicești, însoțite de îndătinatele urări de sărbători. Ca răsplată pentru colind, Părintele Mitropolit Andrei le‑a oferit pachete cu dulciuri, cozonac și cartea de cateheze „Crăciunul - sărbătoarea păcii”.