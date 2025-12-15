Colinde şi obiceiuri tradiţionale la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunprii de Jos, a săvârşit duminică, 14 decembrie, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezența credincioşilor de toate vârstele şi a colindătorilor sosiți la Galați pentru a vesti prin cântec venirea Crăciunului, în cadrul Festivalului de datini şi obiceiuri la Naşterea Domnului şi Anul Nou „Tudor Pamfile”.

Printre numeroşii credincioşi prezenţi duminică la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi s‑au numărat şi preoţi din cadrul Protopopiatului Galaţi, care au purtat icoana Naşterii Domnului, veniţi pentru a primi binecuvântarea de a merge în această perioadă la casele credincioşilor pe care îi păstoresc.

La chinonic, membrii celor 13 grupuri folclorice din Eparhia Dunării de Jos şi din alte regiuni istorice ale ţării, Suceava, Bistriţa‑Năsăud, Neamţ, Bacău şi Maramureş, au interpretat colinde tradiţionale şi cântece de stea.

Evenimentul de la Galaţi a reunit peste 200 de persoane, iar pe lângă tradiţionalele colinde interpretate de Corul mixt al catedralei şi de ceilalţi colindători în lăcaşul de cult, grupurile folclorice şi cetele de colindători au încântat asistenţa şi pe esplanada Catedralei Arhiepiscopale cu alte urături şi jocuri tradiţionale. La finalul interpretării, fiecare ceată de colindători a fost binecuvântată şi răsplătită cu bani și daruri de către ierarhul Dunării de Jos.

Evenimentul, organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, în perteneriat cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, a adus în sufletele celor prezenţi multă bucurie, înălţare sufletească, pace şi armonie.

Biserica istorică ocrotită de Sfântul Ierarh Spiridon din orașul Galaţi a devenit vineri, 12 decembrie, loc de binecuvântare şi de bucurie pentru mulţi credincioşi. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Între credincioşii prezenţi la slujbă s‑au aflat oameni de cultură, profesori şi studenţi, dar şi cei 70 de copii de la centrul de zi al parohiei, care au dat răspunsurile la strană. În cuvântul de învățătură, chiriarhul a vorbit despre viaţa Sfântului Spiridon şi despre aşezămintele din eparhie puse sub ocrotirea sfinţilor binefăcători, ajutători şi miluitori, între acestea numărându‑se şi cele ocrotite de sfântul prăznuit vineri. În continuare, copiii acestui centru social au prezentat un program de colinde tradiţionale şi poezii despre Naşterea Domnului. După Sfânta Liturghie, preotul capelan Ovidiu Gafton de la biserica Penitenciarului Galaţi a primit rangul de iconom stavrofor.

Partea liturgică a sărbătorii a fost prelungită în slujirea social‑filantropică. Toţi copiii prezenţi au primit daruri ce au constat în dulciuri, fructe, iconiţe şi cărţi. Hramul s‑a încheiat cu un parastas pentru ctitorii bisericii trecuţi la cele veşnice, iar la final, mulţi credincioşi au continuat să se închine la icoana Sfântului Spiridon, aşezată lângă Altarul de vară al acestei parohii.

În contextul acestei sărbători, 20 de nevoiaşi din parohie au primit alimente şi alte daruri şi au participat la agapa oferită vineri. Daruri din partea parohiei au primit şi cei 120 de bătrâni din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice „Sfântul Spiridon” din Galaţi, precum şi persoanele asistate la Căminul de bătrâni „Sfânta Teodora” din același oraș.

Între multiplele activităţi desfăşurate cu cei 70 de copii ai centrului social parohial se numără şi cele organizate în cadrul unor ateliere de creaţie, cu sprijinul unor profesori voluntari, în care copiii reuşesc să realizeze icoane pe lemn şi sticlă, obiecte artizanale, felicitări şi alte lucruri specifice vârstei lor.