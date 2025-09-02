Colocviile Putnei, ediția a 32‑a

Data: 02 Septembrie 2025

La Mănăstirea Putna va avea loc, în perioada 3-6 septembrie 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a 32‑a ediție a simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”.

Vor participa cercetători de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române din București, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române din Iași, Facultatea de Istorie din București, Facultatea de Istorie din Iași, Muzeul Național de Artă al României, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române din București, dar și din afara țării: Chișinău, Paris, Roma.

În cadrul simpozionului va fi lansat volumul „Bălinești. Biserica «Sfântul Nicolae» din Bălinești”, al arheologului Voica Maria Pușcașu.

În perioada 2-10 septembrie, 15 studenți de la Facultățile de Istorie din Iași și din Cluj, specializați în Istorie medievală, organizează la mănăstire tabăra de toamnă „Istorie, patrimoniu și cercetare”. Tinerii participanți vor asista la lucrările colocviului și vor organiza activități împreună cu profesorii și cercetătorii care vor fi prezenți la Putna în acele zile.

Simpozionul va începe cu slujba de Te Deum, miercuri, 3 septembrie, la ora 16:00.

Programul detaliat al evenimentului este disponibil pe site‑ul Centrului „Ștefan cel Mare”.

Lucrările colocviului vor putea fi urmărite pe Zoom - link acces direct Zoom: https://us06web.zoom.us/j/83731771639?pwd=m4RbJrmlDUvMz27jFg5SOtKhQ3KE4M.1, Meeting ID: 837 3177 1639, Parola: cp32.