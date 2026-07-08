Colocviile Putnei, ediția a 33-a

Data: 08 Iulie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a 33‑a ediție a simpozionului de istorie „Colocviile Putnei” va avea loc în perioada 9-12 iulie, la Mănăstirea Putna.

Simpozionul va începe joi, 9 iulie, la ora 9:00, cu slujba de Te Deum, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în biserica voievodală, informează Mănăstirea Putna. Lucrările se vor desfășura la Centrul Cultural „Mitropolit Iacob Putneanul”. În cadrul simpozionului, va fi lansat numărul XIX, 2023, 2 al revistei „Analele Putnei”.

Vineri, 10 iulie, se împlinesc 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna. Cu acest prilej, începând cu ora 7:00, la Altarul de vară se va săvârși Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare”.

Sâmbătă, 11 iulie, se vor desfășura lucrările unei sesiuni de muzicologie, în cadrul căreia arhid. Serafim Grigorescu va prezenta cartea „Stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul”.

Lucrările colocviului vor putea fi urmărite pe Zoom.

Programul detaliat al acestei ediții a Colocviilor Putnei:

Joi, 9 iulie 2026

9:00 - Te Deum în biserica voievodală.

Va sluji Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

9:30 - Deschiderea lucrărilor la Centrul Cultural „Mitropolit Iacob Putneanul”

10:00-13:35 Ovidiu Cristea, L’altra Valachia: text, context, interpretări

Andrei Mirea, Un genovez la curtea Moldovei. Surse inedite despre Dorino Cattaneo, cămăraș și mare vameș în domnia lui Ștefan cel Mare

Maria Magdalena Székely, Scrisoarea lui Uzun Hasan către Ștefan cel Mare: noi argumente într‑o veche controversă

Andrei Mirea, Traducerea autentificată a scrisorii lui Uzun Hasan către Ștefan cel Mare (1474). O analiză paleografică

Liviu Pilat, Cronica unei reuniuni eșuate: Colacin, 29 septembrie 1502

16:00-20:15 Emil Dragnev, Faptele Sf. Treimi în programele iconografice ale bisericilor moldovenești (secolele XV–XVI)

Ciprian Firea, Ivan Biliarsky, Icoane moldovenești din secolele XV-XVI? Câteva ipoteze noi

Cristina Cojocaru, Icoanele de secol al XVII‑lea ale Mănăstirii Putna

Thomas Draghetti, Between Epigram and the Visual: Negotiating Lay and Monastic Identities in Byzantine Double‑Portraiture

Elisabeta Negrău, The Fourteenth‑Century Ecclesiastical Networks and the Anti‑Heretical Program of the Cozia Narthex (1391)

Andrei Dumitrescu, Mother of Light: The Rhetoric of Corporeal Epiphany in the Palaiologan Frescoes at Argeș

Vineri, 10 iulie

7:00-9:00 Sfânta Liturghie la împlinirea a 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna. În cadrul Sfintei Liturghii, vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare”.

10:30-14:05 Emanuela Cernea, Pe firul unei ipoteze referitoare la atelierele de broderie moldovenești

Iuliana Dumitrașcu, Un tip de felon imprimat din secolul al XVIII‑lea în Țările Române

Arthur‑Constantin Bărboi, Petru al Mușatei, orientarea spre Constantinopol și întemeierea Mitropoliei Maurovlahiei

Elena Firea, Mitropolitul Teofan I și cultul Sfântului Ioan cel Nou - o istorie încă nescrisă

Ioan‑Augustin Guriță, Despre oficiul de „dichiu al Sfintei Mitropolii de Suceava” și statutul Bisericii Sfântul Gheorghe, fostă (?) catedrală, în ultimul sfert al veacului al XVII‑lea și în veacul al XVIII‑lea

16:00-20:15

Mihai Gicoveanu, Despre începutul Mănăstirii Solca

Petronel Zahariuc, Din arhive adunate și‑napoi la obște date! Frânturi din istoria Sfintei Mănăstiri Putna în secolul al XVIII‑lea (I)

Iulian Tomeac, Măsurile austriece de prevenire și stingere a incendiilor la Mănăstirea Putna în secolul XIX

Monah Alexie Cojocaru, File de istorie putneană. Protocolul poruncilor (V), 1835-1853

Arhim. Dosoftei Dijmărescu, Serbarea lui Ștefan de la Putna (1904) în presa austriacă și maghiară

Alis Niculică, Jurnalul de șantier al lui Grigore Foit și cercetările de la Putna (1971). Observații preliminare asupra unui manuscris inedit

Sâmbătă, 11 iulie

9:00-13:15, Sala de conferințe

Ion Filipciuc, Arhimandrit Genadie Platenchi?

Marian Olaru, Biserica, presa și Mitropolitul Silvestru Morariu‑Andrievici

Arhim. Policarp Chițulescu, Un apus și un răsărit la Centenar (1926-2026): Mitropoliții Bucovinei Vladimir de Repta și Tit Simedrea

Miroslav Mai‑Boroda, Ierarhii bucovineni tunși în monahism la Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul din Hreșceatic

Arhid. Avraam Bugu, Contribuții românești în cultura muzicală bisericească din spațiul polono‑ucrainean (sec. XVI-XVII)

Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai‑Baltă, Influența gravurii ucrainene asupra centrului tipografic de la Mănăstirea Neamț (1816-1836)

9:00-13:15, Sala egumenilor

Cătălin Cernătescu, Cântul sacru între perspectivele ecleziastice și ideologia de stat la jumătatea secolului XX

Pr. Costel Stoica, Observații asupra unui capitol special din Vechiul Stihirar: formulele „cumplite” în cadrul genului stihiraric

Ștefan Graur, Manuscrisul 129 BMMB - document reprezentativ pentru muzica bizantină laică din Moldova

Gabriel Marian Duca, Protopsaltul Gheorghe Cazana și opera sa!

Arhid. Serafim Grigorescu, Stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul. De la manuscris la tipăritură

orele 16:00-18:55

Olimpia Mitric, Colofoanele și copiștii manuscriselor slavone din Moldova (sec. XV-XVII)

Alexandru Pascal, Despre tradiția manuscrisă a versiunii slave a Sintagmei lui Matei Vlastares în Țara Moldovei în secolele XV-XVII

Mihail‑George Hâncu, Traducere cu variante și variante de traducere: observații despre manuscrisul bilingv al Imnului Acatist din 1683

Ștefan S. Gorovei, Ștefan cel Mare: antecesori și succesori. Interpretări, ipoteze, confuzii și concluzii

18:55 Închiderea lucrărilor