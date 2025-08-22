Comemorarea eroilor militari români la Timișoara

Memoria eroilor şi a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea „Tribunul Ioan Axente Sever” a fost cinstită în cadrul unei slujbe de pomenire săvârșite în Catedrala Mitropolitană din Timişoara la 20 august de către preotul Daniel Hlodec și preotul militar Andrei Chiriluc.

Militarii din Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” și urmaşii veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea „Tribunul Axente Sever” au depus, după slujba de pomenire de la Catedrala Mitropolitană, o coroană de flori la placa memorială ridicată în cinstea militarilor din acest regiment, aflată în incinta Muzeului Banatului din Piaţa Huniade din Timişoara.

Finalul comemorării eroilor şi a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea „Tribunul Ioan Axente Sever” a fost marcat solemn prin intonarea „Stingerii” de trompetul Muzicii Militare al Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal”.

Comemorarea a fost organizată de urmaşii veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea „Tribunul Ioan Axente Sever”, cu sprijinul Arhiepiscopiei Timişoarei, Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal”, Muzeului Naţional al Banatului şi al reprezentanţilor mass‑media locale şi centrale.

Înfiinţat în 1923, Regimentul 6 Artilerie Grea român a avut garnizoana de reşedinţă la Alba Iulia, apoi în comuna Floreşti (judeţul Cluj), la Sibiu şi Timişoara (sediul Muzeului Banatului din Piaţa Huniade nr. 1). A participat la campania armatei române împotriva Uniunii Sovietice de la începutul acesteia (22 iunie 1941), sprijinind acţiunile de luptă ale trupelor române și germane la trecerea Prutului (3 iulie 1941), trecerea Nistrului (17‑19 iulie 1941) şi cucerirea Odessei (16 octombrie 1941), până la 23 august 1944. După 23 august 1944, când România s‑a alăturat Naţiunilor Unite, a luat parte în cooperare cu trupele româno‑sovietice la acţiunile de luptă împotriva trupelor germano‑maghiare, ce au dus la eliberarea zonei petrolifere din Valea Prahovei, eşecul ofensivei germano‑maghiare asupra Timişoarei (10‑17 septembrie 1944) şi revenirea nord‑vestului Transilvaniei la teritoriul naţional al României (25 octombrie 1944).

Sub coordonarea veteranului de război Constantin Călina veteranii de război din acest regiment au organizat între 1987 și 2011 o aniversare în memoria celor căzuţi pe câmpul de luptă în fiecare an la 20 august, la ora 9, la sediul Muzeului Banatului din Piaţa Huniade nr. 1 din Timişoara, regimentul supravieţuind ofensivei sovietice declanşate la 20 august 1944 pe aliniamentul Iaşi‑Chişinău. Comemorarea este cea mai longevivă manifestare a veteranilor de război din Armata română şi a urmaşilor acestora. Din acest motiv, veteranii de război ai regimentului şi urmaşii acestora, la iniţiativa profesorului Laurenţiu Mioc şi a col. (r) Neculai Stegăriţă, au decis continuarea tradiţiei de comemorare a eroilor şi a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea român și după anul 2011, până în prezent, cu nădejdea că va fi săvârșită și de acum înainte.