Concurs catehetic dedicat Maicii Domnului

Data: 13 August 2025

Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat marți, 12 august, concursul catehetic specific Postului Adormirii Maicii Domnului, ajuns la cea de‑a VI‑a ediție și desfășurat sub genericul „Maica Domnului - călăuza tinereții curate și a curajului mărturisitor”.

Concursul a avut loc la Ceainăria culturală din municipiul Buzău și a reunit cele șapte echipe catehetice reprezentative ale protoieriilor, alcătuite din elevi ai ciclului gimnazial, îmbrăcați în costume populare specifice zonei de proveniență.

Programul a inclus trei secțiuni: literară, constând în prezentarea unei compuneri și a unei poezii originale dedicate Maicii Domnului; interpretare, prin intonarea a două cântări închinate Preasfintei Fecioare Maria; învățătură despre Maica Domnului.

În urma jurizării, clasamentul final a fost următorul: Premiul I - grupul catehetic al Protoieriei Panciu; Premiul al II‑lea - grupul catehetic al Protoieriei Focșani II; Premiul al III‑lea - grupul catehetic al Protoieriei Focșani I; Mențiunea I - grupul catehetic al Protoieriei Buzău II; Mențiunea a II‑a - grupurile catehetice ale Protoieriilor Buzău I și Pătârlagele; Mențiunea a III‑a - grupul catehetic al Protoieriei Râmnicu Sărat.

Toți participanții au primit, din partea Centrului eparhial, diplome, icoane ale Maicii Domnului și volume cu conținut religios, ca semn de prețuire pentru lucrarea lor catehetică.

În cuvântul de încheiere, pr. Dan Necula, consilier eparhial, coordonatorul concursului, a subliniat dimensiunea formativ‑duhovnicească a acestui demers: „Această ediție a concursului a fost mai mult decât o competiție, o adevărată sărbătoare a credinței și a tinereții curate. Am văzut în glasurile și privirile copiilor nu doar talent și pregătire, ci și o frumusețe lăuntrică izvorâtă din apropierea de Dumnezeu. Prin poezie și cântare, prin cunoștințe și emoție, ei au arătat că Maica Domnului rămâne vie în inima lor ca mamă, ocrotitoare și călăuză spre Hristos”.