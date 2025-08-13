Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concurs catehetic dedicat Maicii Domnului

Data: 13 August 2025

Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat marți, 12 august, concursul catehetic specific Postului Adormirii Maicii Domnului, ajuns la cea de‑a VI‑a ediție și desfășurat sub genericul „Maica Domnului - călăuza tinereții curate și a curajului mărturisitor”.

Concursul a avut loc la Ceainăria culturală din municipiul Buzău și a reunit cele șapte echipe catehetice reprezentative ale protoieriilor, alcătuite din elevi ai ciclului gimnazial, îmbrăcați în costume populare specifice zonei de proveniență.

Programul a inclus trei secțiuni: literară, constând în prezentarea unei compuneri și a unei poezii originale dedicate Maicii Domnului; interpretare, prin intonarea a două cântări închinate Preasfintei Fecioare Maria; învățătură despre Maica Domnului.

În urma jurizării, clasamentul final a fost următorul: Premiul I - grupul catehetic al Protoieriei Panciu; Premiul al II‑lea - grupul catehetic al Protoieriei Focșani II; Premiul al III‑lea - grupul catehetic al Protoieriei Focșani I; Mențiunea I - grupul catehetic al Protoieriei Buzău II; Mențiunea a II‑a - grupurile catehetice ale Protoieriilor Buzău I și Pătârlagele; Mențiunea a III‑a - grupul catehetic al Protoieriei Râmnicu Sărat.

Toți participanții au primit, din partea Centrului eparhial, diplome, icoane ale Maicii Domnului și volume cu conținut religios, ca semn de prețuire pentru lucrarea lor catehetică.

În cuvântul de încheiere, pr. Dan Necula, consilier eparhial, coordonatorul concursului, a subliniat dimensiunea formativ‑duhovnicească a acestui demers: „Această ediție a concursului a fost mai mult decât o competiție, o adevărată sărbătoare a credinței și a tinereții curate. Am văzut în glasurile și privirile copiilor nu doar talent și pregătire, ci și o frumusețe lăuntrică izvorâtă din apropierea de Dumnezeu. Prin poezie și cântare, prin cunoștințe și emoție, ei au arătat că Maica Domnului rămâne vie în inima lor ca mamă, ocrotitoare și călăuză spre Hristos”.

 

