Conferință duhovnicească la Sascut, Bacău

Știri
Un articol de: Pr. Ștefan Daniil Cerbu - 10 Feb 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, vineri, 6 februarie, Protopopiatul Sascut a fost gazda unei seri duhovnicești dedicate familiei ortodoxe, în contextul Anului omagial al familiei creștine.

Clerici și credincioși au luat parte la o conferință cu tema „Cum să trăim creștinește în aceste vremuri? Despre viața de familie”, susținută de părintele Damaschin Grigoriatul, de la Mănăstirea Grigoriu din Sfântul Munte Athos.

În cadrul conferinței, părintele a subliniat rolul familiei creștine și a împărtășit sfaturi duhovnicești pe care, la rândul său, le‑a primit de la mai mulți părinți îmbunătățiți ai Bisericii noastre, pe care i‑a întâlnit de‑a lungul vieții sale, precum Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, precum și de la vrednicul de pomenire arhimandritul Ioanichie Bălan, un adevărat izvor de memorie al sfinților români.

Pe parcursul conferinței au fost abordate teme de actualitate din viața clericilor, dar și a credincioșilor, referitoare la datoria creștinului față de rugăciunea către Dumnezeu. Totodată, părintele a bucurat inimile celor prezenți prin interpretarea rugăciunii „Cuvine‑se cu adevărat”, cântată în limbile greacă și swahili.

La final, părintele protopop Alexandru Grigoraș a mulțumit părintelui Damaschin pentru cuvântul cu mult folos duhovnicesc pus la sufletul auditoriului, precum și tuturor celor care au luat parte la această zi de bucurie și împlinire sufletească.

