Conferința „Impactul tehnologiei asupra vieții prenatale și postnatale”, la Suceava

În ziua praznicului Bunei Vestiri, la sediul administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a avut loc conferința „Impactul tehnologiei asupra vieții prenatale și postnatale”, care și‑a propus să aducă în atenția publicului o temă deosebit de actuală și sensibilă, privitoare la felul în care tehnologia influențează începutul vieții, în contextul familiei, al educației și al responsabilității față de copil.

Organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul catehizare, tineret și educație pentru viață și Sectorul social‑filantropic, evenimentul s‑a bucurat de prezența a două invitate speciale, prof. univ. dr. Cristina Gavrilovici și Andreea Ogăraru, care, prin experiență și sensibilitate, au oferit publicului „nu doar perspective valoroase, ci și un dialog viu, apropiat și relevant”.

Întâlnirea a fost moderată de lect. dr. Alexandru Prelipcean, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași și director al Departamentului periodice și reviste bisericești al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

După rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, a urmat prelegerea prof. univ. dr. Cristina Gavrilovici, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și medic primar pediatru în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din același oraș. Personalitate marcantă în lumea academică și medicală, doamna profesor a susținut prelegerea „Tehnologizarea vieții prenatale: până când și până unde”. Au fost aduse în atenție controverse etice ale tehnologiilor reproductive, precum statutul moral al embrionului, drepturile reproductive, testarea genetică prenatală, editarea genetică (CRISPR) și terapia genică, dar și inteligența artificială și decizia asupra vieții.

În același timp, aceasta a împărtășit din activitatea sa neobosită și pasiunea pentru educație și cercetare, oglindindu‑se astfel amprenta profundă asupra generațiilor de studenți și pacienți, copii și părinți deopotrivă.

Întâlnirea, dedicată „înțelegerii și prețuirii vieții, în toate darurile și provocările ei”, a continuat cu prelegerea celei de‑a doua invitate speciale a serii, Andreea Ogăraru, prezentatoare TV a emisiunilor „AI Parenting” și „Contemplări”, director executiv al Festivalului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași, soție și mamă a șase copii.

Arhid. Paul Vlăduț Lungu, consilier al Sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață, inițiator al evenimentului, a mulțumit tuturor celor care s‑au alăturat acestui proiect dedicat celebrării vieții, Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, pentru binecuvântare și susținere, invitatelor serii, precum și publicului prezent. Sfinția sa a dat apoi citire Ordinului „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, oferit din partea chiriarhului Andreei Ogăraru.