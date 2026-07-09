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Conferință pastoral-misionară dedicată pastorației familiei creștine, la Târgoviște

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Data: 09 Iulie 2026

Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, la Sala „Independența” din Târgoviște s-a desfășurat miercuri, 8 iulie, Conferința pastoral-misionară semestrială a Arhiepiscopiei Târgoviștei, având ca temă „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

Referatele au fost susținute de cadre didactice ale Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște: părintele profesor universitar dr. Florea Ștefan, decanul facultății, părintele conferențiar universitar dr. Mihail Teodorescu, prodecan, și părintele lector universitar dr. Marin Bugiulescu.

În cuvântul adresat participanților, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a evidențiat rolul esențial al familiei în viața Bisericii și a societății, subliniind că aceasta este o realitate sacramentală și „biserica de acasă”, locul în care se cultivă credința, virtuțile și responsabilitatea creștină. Totodată, ierarhul a arătat că educația religioasă și viața de familie sunt inseparabile, iar provocările contemporane - diminuarea credinței, migrația, conflictele și diferitele ideologii - afectează stabilitatea și unitatea familiei creștine.

Chiriarhul a subliniat că Biserica este chemată să sprijine și să întărească familia, care rămâne temelia societății și spațiul în care valorile Evangheliei se transmit din generație în generație prin exemplul vieții trăite în iubire, responsabilitate și fidelitate față de Hristos.

La conferință au participat preoții din cele cinci protoierii ale eparhiei, alături de părintele vicar eparhial, părintele secretar eparhial, consilierii și inspectorii Centrului eparhial, protopopii, precum și stareții și starețele mănăstirilor din Arhiepiscopia Târgoviștei.

Lucrările s-au încheiat cu un dialog pe marginea temei propuse, urmat de prezentarea unor comunicări din partea Centrului eparhial și de oferirea îndrumărilor pastoral-misionare pentru perioada următoare.

 

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