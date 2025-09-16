Conferința pe tema transplantului la Suceava

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a fost vineri, 12 septembrie, gazda unui eveniment științific de referință, Conferința „Actualități în donarea de organe, prelevare multiorgan și transplantul hepatic”. Manifestarea adresată profesioniștilor din domeniul medical a fost organizată de echipa prof. dr. Cristian Lupașcu, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Suceava, Colegiul Medicilor Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” și Academia de Științe Medicale.

Dedicată actualităților în donarea de organe, prelevarea multi‑organ și transplantul hepatic, conferința a inclus prezentări susținute de specialiști de renume, pe teme esențiale precum: cadrul legislativ și etica donării de organe, diagnosticarea și declararea morții cerebrale, rolul Bisericii Ortodoxe în procesul de transplant, managementul donatorilor în moarte cerebrală și cardio‑circulatorie, aspectele tehnice ale prelevării multiorgan, indicațiile și criteriile de alocare în transplantul hepatic, precum și managementul perioperator și postoperator al pacientului transplantat.

Întâlnirea, desfășurată în sala de ședințe a instituției medicale, a fost moderată de coordonatorul științific al evenimentului, prof. dr. Cristian Lupașcu, șeful Clinicii Chirurgie II de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași și cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, inițiator al acestei serii de conferințe care a debutat în toamna anului trecut la Iași.

„Transplantul înseamnă viață. Practic, o familie îndurerată dă șansa unei alte familii profund încercate, ca să aibă dreptul la viață. Prin urmare, este o misiune nu numai medicală, ci și umană și etică”, a spus dr. Ionuț Jurchiș, manager al instituției medicale aflate sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis Decalogul privind transplantul de organe. Cele zece principii fundamentale care și‑au propus să ofere repere morale în înțelegerea și aplicarea acestui act medical de maximă complexitate și responsabilitate au fost aduse în atenție de către Episcopul‑vicar al eparhiei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. Din partea arhiepiscopiei a fost prezent la eveniment și pr. Constantin‑Ciprian Blaga, consilier al Sectorului cultural, între invitații speciali numărându‑se și medicul Sorin George Hâncu, fost director al spitalului sucevean.

Între cei care au conferențiat s‑a numărat și pr. lect. univ. dr. Petru Cernat, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, care a susținut o prelegere ce a adus în atenție câteva puncte din perspectiva moralei creștine, puncte care se regăsesc în documentul oficial al Bisericii Ortodoxe Române despre transplant: „Biserica Ortodoxă Română binecuvântează orice activitate medicală care se face în scop terapeutic și apreciază pe cei care doresc să își doneze organele, fiind un act de jertfenicie și un act de dragoste și de slujire a aproapelui. Subliniem în același timp că Biserica Ortodoxă Română nu este de acord ca transplantul de organe să facă obiectul unor tranzacții și binecuvântează atât pe lucrătorii din sistemul medical și sanitar, cât și pe pacienții și donatorii care doresc să slujească aproapelui prin această jertfă”.