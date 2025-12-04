Conferința preoțească în protopopiatele Sighișoara și Târnăveni

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent miercuri, 3 decembrie, în mijlocul preoților din protopopiatele Sighișoara și Târnăveni, cu prilejul conferinței preoțești de toamnă care a avut loc la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Sighișoara, alături de protoiereii Ovidiu Dan (Sighișoara) și Sergiu Dumitru (Târnăveni).

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, slujba de Te Deum a fost săvârşită de Părintele Arhiepiscop Irineu. În continuare, ierarhul a săvârșit slujba hirotesiei întru arhimandrit a protosinghelului Emanuel Pleș, starețul Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la Sighișoara.

Conferinţa preoţească a avut loc în trapeza mănăstirii, sub preşedinţia ierarhului, întâlnirea având genericul „Despre pace și război în lumina teologiei ortodoxe”, având în vedere importanța și actualitatea acestui subiect sensibil în prezent. Referatul din cadrul întrunirii a fost susținut de pr. Constantin Rohan de la Parohia Zagăr, Protopopiatul Sighișoara. La final, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu le‑a adresat preoţilor îndemnuri duhovnicești.