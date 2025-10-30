Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Conferință preoțească la Carei

Conferință preoțească la Carei

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Andrei Fărcaş - 30 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a prezidat conferința preoțească de la Carei, care a avut loc la 23 octombrie şi la care au participat preoții din protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș. Conferința a început cu Sfânta Liturghie, săvârşită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Referatul conferinței, intitulat „Pastorația specifică marilor duhovnici ai secolului al XX‑lea între realități ecleziale și constrângeri sociale”, a fost alcătuit și susținut de arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei.

„Cea de‑a treia și ultima conferință preoțească de toamnă are loc la catedrala din Carei, minunata catedrală ortodoxă a Careiului, așezată sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, care a devenit și protectorul orașului Carei, respectiv al comunităților românești din Carei. (...) Sunt reunite protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș, un număr de 214 preoți”, a menţionat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Conferința ne‑a învățat lucruri importante, am putea reține trei idei foarte relevante, respectiv mărturisirea credinței acestor duhovnici și mărturisitori în perioada comunistă, totodată, sistematizarea teologiei fundamentale, și aici avem desigur un nume de referință, Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae, și un alt lucru foarte important, anume revigorarea spiritualității monahale, a vieții monahale, a vieții isihaste, și aici avem, de asemenea, multe nume de referință din rândul duhovnicilor”, a menţionat pr. Ioan Marcel Malanca, protopopul Oașului.

În cadrul conferinței au mai avut loc comunicări de ordin administrativ bisericesc, cultural și social‑filantropic. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului  -   conferinta  -   PS Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri