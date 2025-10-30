Conferință preoțească la Carei

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a prezidat conferința preoțească de la Carei, care a avut loc la 23 octombrie şi la care au participat preoții din protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș. Conferința a început cu Sfânta Liturghie, săvârşită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Referatul conferinței, intitulat „Pastorația specifică marilor duhovnici ai secolului al XX‑lea între realități ecleziale și constrângeri sociale”, a fost alcătuit și susținut de arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei.

„Cea de‑a treia și ultima conferință preoțească de toamnă are loc la catedrala din Carei, minunata catedrală ortodoxă a Careiului, așezată sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, care a devenit și protectorul orașului Carei, respectiv al comunităților românești din Carei. (...) Sunt reunite protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș, un număr de 214 preoți”, a menţionat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Conferința ne‑a învățat lucruri importante, am putea reține trei idei foarte relevante, respectiv mărturisirea credinței acestor duhovnici și mărturisitori în perioada comunistă, totodată, sistematizarea teologiei fundamentale, și aici avem desigur un nume de referință, Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae, și un alt lucru foarte important, anume revigorarea spiritualității monahale, a vieții monahale, a vieții isihaste, și aici avem, de asemenea, multe nume de referință din rândul duhovnicilor”, a menţionat pr. Ioan Marcel Malanca, protopopul Oașului.

În cadrul conferinței au mai avut loc comunicări de ordin administrativ bisericesc, cultural și social‑filantropic.