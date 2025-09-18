La 85 de ani de la masacrele de la Treznea și Ip, Episcopia Sălajului și Consiliul Județean Sălaj, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „I. S. Bădescu”, au organizat luni, 15 septembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, conferința „Treznea și Ip - Memorie și amnezie, (in)toleranță și respect”.

Invitatul principal al întâlnirii a fost prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române și director al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj‑Napoca, care a vorbit despre contextul tulbure al toamnei anului 1940 și despre consecințele dramatice ale acestor evenimente asupra comunităților locale și a istoriei Ardealului de Nord.

La manifestare au participat Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, alături de reprezentanți ai autorităților județene și locale, cadre didactice, elevi ai Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău, numeroși sălăjeni din municipiu și din localitățile martir Treznea și Ip, dornici să aprofundeze și să înțeleagă una dintre cele mai dramatice pagini din istoria Sălajului.

Conferința a fost moderată de pr. Claudiu Nechita, vicar‑eparhial, care a evidențiat importanța cultivării memoriei istorice și a respectului între oameni.

Preasfințitul Părinte Benedict a adresat un cuvânt de binecuvântare, amintind datoria de a păstra vie amintirea martirilor și de a învăța din jertfa lor.

În prelegerea sa, profesorul Ioan Bolovan a prezentat firul istoriei din toamna anului 1940, începând cu Dictatul de la Viena și situația tensionată din Transilvania de Nord, pentru a explica contextul în care au avut loc masacrele de la Treznea și Ip. El a arătat cum deciziile politice și climatul de ură etnică au lovit în comunități pașnice, transformând sate întregi în locuri ale suferinței și martiriului. La final, a subliniat că aceste episoade nu trebuie privite doar ca simple pagini de istorie, ci ca avertismente vii pentru generațiile de astăzi, chemate să cultive respectul, solidaritatea și responsabilitatea, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Conferința a fost însoțită de momente muzicale oferite de profesorul Ionuț Dârjan, dirijor al Ansamblului profesionist „Porolissum”. Cu acest prilej, Biblioteca Județeană Sălaj a pregătit o expoziție de carte dedicată istoriei Transilvaniei de Nord.

La final, Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, a subliniat că memoria martirilor este un reper esențial pentru unitatea și identitatea comunității sălăjene.

Conferința „Treznea și Ip - Memorie și amnezie, (in)toleranță și respect” face parte din ciclul de manifestări culturale și științifice „File de istorie din Țara Silvaniei”.

Rugăciune la Ip, la 85 de ani de la masacru

La sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, duminică, 14 septembrie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit în Parohia Ip, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, la 85 de ani de la masacrul din 1940, când 157 de români au fost uciși cu cruzime de trupele horthyste. Sfânta Liturghie a fost săvârşită la altarul de vară din cimitirul eroilor, ridicat în apropierea mormântului colectiv al martirilor, în prezența autorităților și a numeroșilor credincioși. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a legat semnificația Duminicii Sfintei Cruci de pomenirea martirilor de la Ip, la 85 de ani de la masacrul din 14 septembrie 1940, subliniind chemarea la pocăință colectivă și la vindecarea rănilor istoriei prin așezarea lor la picioarele Crucii lui Hristos.

Ca îndemn final, Preasfinția Sa a chemat la trăirea zilei cu post și rugăciune, ca formă de comuniune cu jertfa celor 157 de români nevinovați: „Ziua de 14 septembrie și, în mod deosebit, aici, la Ip, se trăiește și cu post. Se mănâncă de post astăzi, tocmai pentru că ne aducem aminte de jertfa Domnului Hristos, dar, în mod deosebit aici, ne aducem aminte de jertfa celor 157 de oameni nevinovați, care s‑au asemănat Mielului lui Dumnezeu. Pentru ei ne rugăm ca Domnul să le facă parte de odihnă în Împărăția cerurilor. Pentru urmașii acestora ne rugăm lui Dumnezeu ca să le picure mângâiere și să le vindece rănile de nevindecat, iar pentru cei care au greșit Îi cerem lui Dumnezeu să le înmoaie inimile, în așa fel încât să trăiască cu pocăință tot ceea ce s‑a întâmplat atunci”.

În cimitirul eroilor din Ip a avut loc o ceremonie comemorativă în cadrul căreia a avut loc slujba parastasului, săvârşită de Preasfințitul Părinte Benedict, la mormântul comun al martirilor. Manifestările au continuat la Monumentul Martirilor din centrul localității.