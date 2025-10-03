Data: 03 Octombrie 2025

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, joi, 2 octombrie, la Casa „Cornea Brăiloiu” din Târgu Jiu, a avut loc Consfătuirea profesorilor de religie din județul Gorj.

Au fost prezenţi prof. Marian Staicu, inspector general al ISJ Gorj; pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial la Sectorul învăţământ al Arhiepiscopiei Craiovei; pr. Neofit Stănciulescu, inspector de religie în cadrul ISJ Gorj; pr. Ștefan Vătafu, directorul Liceului Teologic din Târgu Jiu; pr. Marian Mărăcine, protoiereu al Protoieriei Târgu Jiu Nord; pr. Ioan Spilcă, protoiereu al Protoieriei Târgu Cărbuneşti, şi cadrele didactice de la disciplina Religie din judeţul Gorj.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre rolul profesorului de religie şi despre importanţa acestei discipline: „Este o bucurie că avem prilejul să ne vedem la începutul anului şcolar şi, totodată, că avem posibilitatea unei astfel de consfătuiri, a unui dialog, a unei informări cu privire la ora de religie. Sunt multe transformări şi multe provocări în societatea contemporană şi, în acelaşi timp, sunt aşteptate multe răspunsuri de la noi, prin activitatea noastră. Religia este o disciplină care îl angajează atât pe profesor, cât şi pe elev într‑un proiect de viaţă şi de existenţă în această societate. Religia este legătura omului cu Dumnezeu, aşa cum ne arată şi termenii latini religare și religo, termeni ce descriu actul de a lega şi a relaţiona. Astfel, originea cuvântului religie este asociată cu religare, sugerând legătura dintre oameni și divinitate sau între oameni între ei. Religia a existat dintotdeauna, pentru că omul este creat de Dumnezeu şi omul este o fiinţă socială, care împreună cu semenii săi lucrează pentru mântuire sau desăvârşire. În acest spectru, Religia este absolut necesară, aceasta se referă la interiorul nostru, la sufletul nostru, la omul religios, omul moral, omul adevărului, adevăr care este centrul căutării noastre. Adevărul pe care noi îl propovăduim este adevărul mântuitor. Dacă noi suntem în adevăr, noi existăm şi ne aflăm în relaţie de iubire. Aşadar, ora de religie este ora Adevărului, pentru că noi suntem născuţi din Adevăr şi tindem către Adevăr”.

În continuare, ierarhul i‑a asigurat pe profesorii de religie de sprijinul şi susţinerea activităţilor pe care le desfăşoară în cadrul şcolilor şi în Biserică, îndemnându‑i totodată în sporirea acestor iniţiative nobile pentru creşterea şi educarea tinerilor.

„Vă asigurăm de toată dragostea părintească şi sprijinul nostru în desfăşurarea proiectelor şi iniţierea unor noi programe şi colaborări. Noi vă sprijinim activităţile şi proiectele şi ne bucurăm de realizările şi rezultatele tinerilor pe care îi educaţi. Vă invităm să continuaţi colaborările cu părinţii din parohii, cu instituţiile de cultură şi cu instituţiile noastre. Noi vă punem la dispoziţie tot ceea ce este necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor şi proiectelor. Trebuie să fim responsabili în activitatea noastră, să avem rezultate şi eficienţă în programele noastre”, le‑a transmis Mitropolitul Olteniei.

Tematica întâlnirii de lucru a fost legată de analiza procesului educațional și pregătirea anului școlar 2025‑2026. Au fost prezentate rezultatele și prioritățile pentru perioada următoare, cu accent pe aplicarea curriculumului național, noile planuri‑cadru pentru liceu și proiectarea activităților conform structurii aprobate prin OMEC nr. 3.463/04.03.2025. S‑a discutat, de asemenea, despre organizarea examenelor naționale și a competițiilor școlare, precum și despre dezvoltarea competențelor de evaluare. Întâlnirea s‑a încheiat cu propuneri de îmbunătățire a activităţilor, prin programe şi proiecte.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a acordat o diplomă de mulțumire profesoarei Mihaela Cristea, în semn de recunoștință pentru întreaga activitate desfășurată în slujba învățământului, ca profesor de religie.