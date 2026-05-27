Constituirea Adunării eparhiale a Episcopiei Tulcii

La Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea s‑a desfășurat marți, 26 mai, ședinţa de constituire a Adunării eparhiale a Episcopiei Tulcii pentru legislatura 2026-2030. Alegerile pentru membrii mireni și clerici au avut loc în data de 30 aprilie, în toate cele zece circumscripții ale eparhiei.

În deschidere, PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat o slujbă de Te Deum, la care au luat parte toţi membrii aleşi, unii dintre ei participând pentru prima oară la acest moment cu o încărcătură emoţională deosebită.

După acest moment, Preasfinţia Sa a deschis lucrările şedinţei printr‑un cuvânt de întâmpinare a noilor membri, urându‑le bun-venit şi subliniind importanţa evenimentului.

După cuvântul de deschidere, au fost validate mandatele membrilor din cele zece circumscripţii electorale.

În cadrul şedinţei au avut loc şi alegeri de membri pentru Adunarea Naţională Bisericească, Consiliul eparhial, Consistoriul eparhial, Consistoriul eparhial monahal, precum şi a unui preot delegat pentru a face parte din Consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei de care aparține și Episcopia Tulcii.

De asemenea, au fost definitivate cele cinci comisii de lucru ale Adunării eparhiale. La sfârşitul întâlnirii, fiecărui membru nou ales i s‑a înmânat, în mod festiv, şi un certificat de deputat.