Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Constituirea Adunării eparhiale a Episcopiei Tulcii

Constituirea Adunării eparhiale a Episcopiei Tulcii

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 27 Mai 2026

La Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea s‑a desfășurat marți, 26 mai, ședinţa de constituire a Adunării eparhiale a Episcopiei Tulcii pentru legislatura 2026-2030. Alegerile pentru membrii mireni și clerici au avut loc în data de 30 aprilie, în toate cele zece circumscripții ale eparhiei.

În deschidere, PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat o slujbă de Te Deum, la care au luat parte toţi membrii aleşi, unii dintre ei participând pentru prima oară la acest moment cu o încărcătură emoţională deosebită.

După acest moment, Preasfinţia Sa a deschis lucrările şedinţei printr‑un cuvânt de întâmpinare a noilor membri, urându‑le bun-venit şi subliniind importanţa evenimentului.

După cuvântul de deschidere, au fost validate mandatele membrilor din cele zece circumscripţii electorale.

În cadrul şedinţei au avut loc şi alegeri de membri pentru Adunarea Naţională Bisericească, Consiliul eparhial, Consistoriul eparhial, Consistoriul eparhial monahal, precum şi a unui preot delegat pentru a face parte din Consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei de care aparține și Episcopia Tulcii.

De asemenea, au fost definitivate cele cinci comisii de lucru ale Adunării eparhiale. La sfârşitul întâlnirii, fiecărui membru nou ales i s‑a înmânat, în mod festiv, şi un certificat de deputat.

 

Citeşte mai multe despre:   Adunare eparhiala  -   Episcopia Tulcii  -   Visarion, Episcopul Tulcii
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri