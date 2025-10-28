Continuă pelerinajul la Catedrala Mântuirii Neamului

Până în data de vineri, 31 octombrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zi și noapte pentru toți cei care doresc să se închine în Sfântul Altar și să admire pictura în mozaic sfințită duminică de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Arhiepiscopia Bucureștilor a realizat și o hartă interactivă, actualizată în timp real de voluntarii Grupului „Tineri în acțiune”, care afișează locul în care se termină rândul credincioșilor.

În primele zile de pelerinaj, fluxul de vizitatori și închinători a fost continuu, mai ales că în această săptămână elevii se află în vacanță. Peste 40.000 de persoane s‑au închinat până astăzi, 28 octombrie, în Altarul Catedralei Naționale, unde au sărutat cu evlavie Sfânta Masă și Sfânta Evanghelie și au cinstit racla în care sunt păstrate fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Fie că au venit pentru a aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru săvârșirea acestui deziderat al românilor, fie că au ajuns din curiozitate, cu toții au fost impresionați de pictura în mozaic, dar și de arhitectura monumentală a lăcașului de cult.

Credincioșii care se închină în Sfântul Altar al Catedralei primesc în dar un calendar, o candelă, o iconiță, precum și pliantele realizate de Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor care conțin informații despre construcția edificiului, despre pictură și despre elementele arhitecturale specifice.

De asemenea, Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor vine în întâmpinarea pelerinilor cu icoane și obiecte bisericești pentru cei dragi cu un total de opt puncte de lucru, șase la Catedrala Națională și două amenajate în apropierea Catedralei Patriarhale istorice de pe Colina Patriarhiei.

„La acest eveniment de o importanță deosebită pentru Ortodoxia românească, Serviciul colportaj este alături de pelerini și de închinătorii care vin să viziteze Catedrala Națională cu un număr de opt puncte de lucru de unde fiecare dintre doritori poate achiziționa o gamă variată de produse. Arhiepiscopia Bucureștilor a reușit să editeze și să tipărească calendarul creștin‑ortodox pentru anul 2026. Dincolo de acesta, Serviciul colportaj a încercat să pună la dispoziția pelerinilor, credincioșilor și chiar și a turiștilor diverse obiecte bisericești, icoane, veșminte și nu numai, obiecte care pot lăsa o amintire frumoasă în memoria fiecărei persoane care a trecut pe la Catedrala Națională. Ca noutate, alături de icoanele, obiectele și veșmintele pe care le avem în mod uzual la vânzare, am pregătit și o gamă extrem de largă de obiecte tematice, legate în mod direct de acest eveniment unic al Ortodoxiei românești”, a declarat, pentru TRINITAS TV, părintele arhimandrit Joachim Bejenariu, consilier eparhial la Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

De asemenea, o emisiune filatelică dedicată sfințirii Catedralei Naționale a fost pusă în circulație vineri, 24 octombrie, de Romfilatelia și Poșta Română, informează site‑ul romfilatelia.ro. Emisiunea conține o marcă poștală, o coliță dantelată, două plicuri „prima zi” și o carte poștală maximă pentru pasionații de maximafilie. Potrivit sursei citate, marca poștală a emisiunii, cu valoarea nominală de 5 lei, reproduce imaginea unei icoane din mozaicul catapetesmei Catedralei Naționale ce îl înfățișează pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Marca poștală cu dimensiunile de 252×36 mm a coliței filatelice, cu valoarea nominală de 30 de lei, reproduce o amplă panoramă a spațiului în care este zidită Catedrala, flancată de două imagini cu icoane ale Mântuitorului Iisus Hristos și Maicii Domnului. Această marcă are dimensiuni care le depășesc pe cele ale ultimului record filatelic publicat de Cartea Recordurilor Mondiale. Plicul „prima zi” al emisiunii este realizat în două variante grafice, unul echipat cu timbrul emisiunii, alături de ilustrația panoramică a Catedralei Naționale, iar al doilea, cu o grafică de detaliu a iconografiei plafonului Catedralei, echipat cu colița dantelată a emisiunii.

„Grație binecuvântării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, desfășurăm un proiect împreună cu Romfilatelia, care a pus la dispoziția celor care vin să viziteze acest simbol național mai multe obiecte, dintre care aș vrea să menționez timbrul care deține un record mondial, fiind cel mai lung din lume. Romfilatelia a mai pus la dispoziția credincioșilor și alte produse filatelice, plicuri sau timbre care îl au ca reper atât pe Sfântul Andrei, Ocrotitorul României, cât și Catedrala Națională”, a adăugat părintele arhim. Joachim Bejenariu.

Peste 100.000 de pachete cu daruri au fost pregătite pentru pelerinii care vor veni să se închine în Altarul Catedralei Naționale.