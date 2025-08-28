Copilăria în lumina credinței la Școala de vară a parohiilor Copăceni

Data: 28 August 2025

Grupul de cateheză al parohiilor Copăceni Mănăstirea și Copăcenii de Jos, județul Ilfov, și‑a continuat activitățile și pe perioada verii, oferind copiilor din comunitate nu doar întâlniri de rugăciune și formare, ci și prilejuri de bucurie, prietenie și descoperire. Astfel, în perioada 25-28 august, s‑a desfășurat prima ediție a Școlii de vară, coordonată de diaconul Andrei Țeșu.

Sub genericul „Din lumina Altarului spre lumina cunoașterii”, școala de vară a adunat timp de patru zile 40 de copii cu vârste între 7 și 15 ani, care au descoperit, fiecare în felul său, frumusețea de a trăi împreună, în credință și învățătură. Centrul social-cultural al Parohiei Copăceni Mănăstirea s‑a transformat într‑un spațiu viu, unde bucuria copilăriei s‑a împletit cu frumusețea rugăciunii și cu emoția întâlnirilor educative.

Deschiderea școlii de vară a fost marcată de rugăciunea de dimineață, atunci când glasurile copiilor s‑au ridicat curate și pline de speranță către Dumnezeu. A urmat „Cutia dorințelor”, o activitate în care fiecare copil și‑a exprimat așteptările, gândurile și visurile pentru aceste zile. Tot în prima zi, atelierul de pictură le‑a oferit copiilor prilejul de a da viață pânzelor, care s‑au umplut de simboluri ale purității și inocenței. După prânz, o parte dintre copii s‑au bucurat de un film educativ, iar alții s‑au întrecut în partide de șah. Seara s‑a încheiat prin „Copacul zilei”, pe ale cărui ramuri fiecare a așezat un gând sau o emoție, construind împreună o imagine a bucuriei trăite.

Ziua următoare a adus întâlniri speciale cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Specialiști din cadrul structurilor de Criminalistică, Siguranță Școlară și Rutieră le‑au explicat copiilor ce înseamnă prevenția, siguranța și responsabilitatea. Fascinați, cei mici au privit aparatura de criminalistică și au trăit emoția de a‑și lua propriile amprente, ca într‑un exercițiu dintr‑un roman polițist. În aceeași zi, emoția a crescut odată cu vizita pompierilor și a echipajului SMURD. Copiii au învățat cum se acordă primul ajutor și cum trebuie folosit numărul de urgență 112. Autospecialele de pompieri și ambulanța SMURD au devenit, pentru câteva ore, locuri de explorare și curaj.

A treia zi a adus multă mișcare și entuziasm. Organizatorii au pregătit un traseu aplicativ de tip „exatlon”, în care copiii s‑au întrecut cu energie, dovedind agilitate, rapiditate și spirit de echipă. Cei mai rapizi și mai îndemânatici au fost răsplătiți cu premii, dar, dincolo de diplome, ceea ce a contat a fost bucuria fiecăruia de a participa. Tot în această zi, copiii au vizitat biblioteca școlii, unde au descoperit că o carte deschisă este o fereastră spre lumi noi și spre cunoaștere. După această vizită, atmosfera s‑a umplut din nou de voie bună prin dansuri populare.

Ultima zi a școlii de vară a fost dedicată activităților educaționale în limbi moderne. Prin exerciții interactive, copiii au descoperit cuvinte și expresii noi, învățând cu plăcere și într‑un cadru relaxat. Activitatea a pregătit atmosfera festivă a premierii, unde fiecare copil a primit o diplomă și un mic dar, ca semn de recunoștință și încurajare.

Diaconul Andrei Țeșu a mărturisit la final că această școală de vară este rodul unei munci de echipă și al unei dorințe comune, aceea de a oferi copiilor nu doar vacanță, ci și formare spirituală și educativă: „Dorim ca aceste zile să fie începutul unei tradiții frumoase. Credem că este esențial ca cei mici să fie crescuți în lumina Bisericii și în bucuria cunoașterii. Această ediție a fost doar primul pas, dar un pas făcut cu multă credință și cu nădejde în Dumnezeu. Pe parcursul celor patru zile, rugăciunea s‑a împletit firesc cu jocul, bucuria cu învățătura, iar credința cu prietenia. Copiii au descoperit nu doar cum să fie mai buni la șah sau pe traseul sportiv, ci și cum să se roage împreună, să se respecte și să se sprijine unii pe alții. Este începutul unei tradiții care, cu ajutorul lui Dumnezeu, va crește și va aduce rod în comunitate, adunând an de an copiii în jurul aceluiași ideal - bucuria de a fi împreună în Hristos”.