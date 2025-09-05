Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Crucea - semnul biruinței lui Hristos, așezată pe biserica Schitului Vârtop, Bihor

Crucea - semnul biruinței lui Hristos, așezată pe biserica Schitului Vârtop, Bihor

Știri
Un articol de: Singhel Silvestru Vid - 05 Septembrie 2025

În mijlocul Munților Apuseni, s‑a ridicat, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în timpul stăreției arhimandritului Mihail Tărău și prin osteneala obștii și a oamenilor credincioși, o casă de rugăciune, biserica Schitului Vârtop, așezământ aflat sub ocrotirea și directa ascultare a sfintei Mănăstiri Izbuc. Aici au avut loc, de curând, ridicarea și așezarea crucii pe turla noii biserici. În ziua de 20 iulie, la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, crucile pentru noua biserică au fost binecuvântate și sfinţite de arhimandritul Mihail Tărău, starețul Mănăstirii Izbuc, împreună cu un sobor de preoți. Astfel, zilele de la începutul noului an bisericesc vor rămâne înscrise în istoria acestui schit ca un moment de referință, un popas de bucurie și de binecuvântare. 

