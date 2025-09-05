Bacăul a devenit marți, 2 septembrie 2025, capitala tinereții și a credinței, găzduind Întâlnirea Tinerilor Ortodocși (ITO) - Bacău 2025, un eveniment de anvergură care a adunat peste 1.000 de tineri din
Crucea - semnul biruinței lui Hristos, așezată pe biserica Schitului Vârtop, Bihor
În mijlocul Munților Apuseni, s‑a ridicat, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în timpul stăreției arhimandritului Mihail Tărău și prin osteneala obștii și a oamenilor credincioși, o casă de rugăciune, biserica Schitului Vârtop, așezământ aflat sub ocrotirea și directa ascultare a sfintei Mănăstiri Izbuc. Aici au avut loc, de curând, ridicarea și așezarea crucii pe turla noii biserici. În ziua de 20 iulie, la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, crucile pentru noua biserică au fost binecuvântate și sfinţite de arhimandritul Mihail Tărău, starețul Mănăstirii Izbuc, împreună cu un sobor de preoți. Astfel, zilele de la începutul noului an bisericesc vor rămâne înscrise în istoria acestui schit ca un moment de referință, un popas de bucurie și de binecuvântare.