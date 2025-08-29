Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Curs de cântăreți bisericești la Timișoara

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 29 August 2025

Școala Populară de Artă din Timișoara organizează, în perioada 1-21 septembrie, înscrieri pentru cursul de cântăreți bisericești, la sediul instituției din strada E. Ungureanu nr. 1. Programul, acreditat oficial, se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, fiind realizat în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și Mitropolia Banatului. Cursul oferă candidaților posibilitatea de a se pregăti pentru a sluji prin cântarea liturgică în parohiile eparhiei. Cursul se desfășoară pe parcursul a doi ani, după modelul învățământului preuniversitar cu semestre și vacanțe, oferind absolvenților posibilitatea de a ocupa posturi neclericale de cântăreți bisericești din parohiile Arhiepiscopiei Timișoarei. Taxa de școlarizare este de 1.215 lei pe an, cu posibilitatea de plată în două rate semestriale. Candidații fără posibilități materiale vor putea fi sprijiniți financiar de parohii. Organizatorii îi încurajează pe părinții protopopi și pe preoții parohi să îndrume credincioșii, mai ales pe tineri și pe cei cu aptitudini muzicale, să urmeze acest curs de formare. Informații suplimentare pot fi obținute la telefon: +40 256 435 158, fax: +40 256 435 566, prin e‑mail la ccajt@ccajt.ro sau de la responsabilul cursului, pr. Vasile Bădescu (tel.: 0723.647.817).

 

