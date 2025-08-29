Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit joi, 28 august, Sfânta Liturghie în Paraclisul universitar din Pitești,
Curs de cântăreți bisericești la Timișoara
Școala Populară de Artă din Timișoara organizează, în perioada 1-21 septembrie, înscrieri pentru cursul de cântăreți bisericești, la sediul instituției din strada E. Ungureanu nr. 1. Programul, acreditat oficial, se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, fiind realizat în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și Mitropolia Banatului. Cursul oferă candidaților posibilitatea de a se pregăti pentru a sluji prin cântarea liturgică în parohiile eparhiei. Cursul se desfășoară pe parcursul a doi ani, după modelul învățământului preuniversitar cu semestre și vacanțe, oferind absolvenților posibilitatea de a ocupa posturi neclericale de cântăreți bisericești din parohiile Arhiepiscopiei Timișoarei. Taxa de școlarizare este de 1.215 lei pe an, cu posibilitatea de plată în două rate semestriale. Candidații fără posibilități materiale vor putea fi sprijiniți financiar de parohii. Organizatorii îi încurajează pe părinții protopopi și pe preoții parohi să îndrume credincioșii, mai ales pe tineri și pe cei cu aptitudini muzicale, să urmeze acest curs de formare. Informații suplimentare pot fi obținute la telefon: +40 256 435 158, fax: +40 256 435 566, prin e‑mail la ccajt@ccajt.ro sau de la responsabilul cursului, pr. Vasile Bădescu (tel.: 0723.647.817).