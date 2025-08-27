Cursuri de calificare pentru cântăreți bisericești în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

În perioada 25 august - 5 septembrie 2025, Episcopia Sloboziei și Călărașilor desfășoară cursuri de calificare și formare pentru cântăreți bisericești, cu aplicabilitate la nivel eparhial. Deschiderea oficială a avut loc luni, 25 august, la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, în prezența Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

Cursurile au debutat cu slujba de Te Deum, prin care s‑a cerut binecuvântarea lui Dumnezeu asupra cursanților și cadrelor didactice.

În cuvântul de deschidere, Preasfinția Sa a evidențiat importanța cântărețului bisericesc în viața liturgică a parohiilor, arătând că acesta este nu doar un slujitor al cântării, ci și un mărturisitor al credinței și un colaborator apropiat al preotului la Sfântul Altar. Ierarhul a îndemnat cursanții să se pregătească cu responsabilitate, seriozitate și evlavie, pentru ca prin glasul lor să fie slăvit Dumnezeu și întărită rugăciunea comunității.

La aceste cursuri s‑au înscris 39 de persoane din întreaga eparhie, împărțite în două grupe. Programul include atât instruire teoretică, cât și practică în domeniul tipicului bisericesc și al cântărilor bisericești specifice Sfintei Liturghii, Utreniei, Vecerniei, precum și altor Sfinte Taine și slujbe.

Astfel, în data de 5 septembrie, cursanții vor susține un examen oral, care va cuprinde subiecte din Muzica bisericească și Tipicul bisericesc, evaluarea fiind realizată de o comisie de specialitate.

Aceste cursuri se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, având ca scop ridicarea nivelului de pregătire al cântăreților bisericești și îmbogățirea frumuseții și rânduielii slujbelor din parohiile eparhiei.