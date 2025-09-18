Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Dar de mare preț pentru credincioșii din Onești

Dar de mare preț pentru credincioșii din Onești

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Silviu Dascălu - 18 Septembrie 2025

Marți, 16 septembrie, Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din municipiul Onești a primit din partea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” cinstitul veșmânt care a acoperit, în luna iulie a acestui an, sfintele moaște ale Sfântului Mucenic și care a fost așezat în catedrală spre binecuvântarea tuturor închinătorilor.

Delegația suceveană a fost formată din părintele Valerian Radu, Mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, însoțit de preoții Adrian Popa și Ciprian Blaga, consilieri în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care au fost întâmpinați de părintele protopop de Onești, Nicolae Zaharia, preoții catedralei și un sobor de preoți, înconjurați de numeroși credincioși.

Preoții au săvârșit slujba Acatistului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și au citit rugăciune de dezlegare și binecuvântare având în mijloc cinstitul odor, care la final a fost așezat în racla pregătită, alături de Veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva, care, cu purtarea de grijă a vrednicului de pomenire protoiereu Constantin Alupei, face parte din tezaurul duhovnicesc al catedralei.

Părintele paroh Justinian Alupei a mulțumit tuturor celor prezenți, precum și celor care au mijlocit, celor care au înfăptuit și celor care s‑au rugat ca Dumnezeu să pogoare asupra comunității de aici această binecuvântare.

 

Citeşte mai multe despre:   daruri  -   Catedrala din Onești
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri