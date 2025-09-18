Dar de mare preț pentru credincioșii din Onești

Marți, 16 septembrie, Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din municipiul Onești a primit din partea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” cinstitul veșmânt care a acoperit, în luna iulie a acestui an, sfintele moaște ale Sfântului Mucenic și care a fost așezat în catedrală spre binecuvântarea tuturor închinătorilor.

Delegația suceveană a fost formată din părintele Valerian Radu, Mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, însoțit de preoții Adrian Popa și Ciprian Blaga, consilieri în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care au fost întâmpinați de părintele protopop de Onești, Nicolae Zaharia, preoții catedralei și un sobor de preoți, înconjurați de numeroși credincioși.

Preoții au săvârșit slujba Acatistului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și au citit rugăciune de dezlegare și binecuvântare având în mijloc cinstitul odor, care la final a fost așezat în racla pregătită, alături de Veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva, care, cu purtarea de grijă a vrednicului de pomenire protoiereu Constantin Alupei, face parte din tezaurul duhovnicesc al catedralei.

Părintele paroh Justinian Alupei a mulțumit tuturor celor prezenți, precum și celor care au mijlocit, celor care au înfăptuit și celor care s‑au rugat ca Dumnezeu să pogoare asupra comunității de aici această binecuvântare.