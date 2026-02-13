Dare de seamă a Casei de Ajutor Reciproc la Baia-Mare

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a prezidat, joi, 12 februarie, ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc (CAR) din cadrul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, care a avut loc în Sala „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din incinta Catedralei Episcopale din Baia Mare.

„În urma raportului care a fost prezentat de către președintele acestei asociații din eparhia noastră, părintele Mihai Tira, a reieșit că avem un număr de 661 de membri activi și 140 de membri pensionari, deci un total de peste 800 de membri cotizanți, care își desfășoară activitatea în cuprinsul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Această întrajutorare, care se desfășoară în toate eparhiile din Patriarhia Română, este o componentă principală a filantropiei creștine, care presupune întrajutorarea reciprocă, care este una dintre condițiile teologice și duhovnicești ale mântuirii, la care fiecare dintre noi ne gândim și o accesăm”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar.

„Pe parcursul anului 2025, au fost ajutate 27 de familii cu suma de 57.000 de lei pentru nașterea de copii. Au fost și cinci decese, la care CAR-ul a contribuit cu suma de 21.000 de lei ajutoare de înmormântare. Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, Episcopia Maramureșului și Sătmarului a achiziționat un spațiu în imediata vecinătate a Centrului eparhial, care va fi destinat noului sediu al CAR. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Sale”, a spus pr. Mihai Tira, președintele CAR.

În cadrul ședinței, au fost propuse și discutate mai multe propuneri venite din partea protoiereilor și preoților în ce privește impulsionarea activității acestei instituții de întrajutorare, corectitudinea desfășurării operațiunilor financiare, precum și lărgirea misiunii sale filantropice.