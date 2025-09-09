Debut de an școlar, 2025‑2026, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”

Data: 09 Septembrie 2025

Anul școlar 2025‑2026 a debutat sub ocrotirea Născătoarei de Dumnezeu, căci începutul cursurilor a coincis cu sărbătorirea liturgică a Nașterii Maicii Domnului.

La Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, prima zi de școală a debutat prin oficierea Sfintei Liturghii în Biserica Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, de către un sobor de preoți, condus de părintele spiritual al seminarului, pr. prof. Marius Brumă. Împreună cu preoții s‑au rugat elevii și elevele de la cele trei specializări: Teologie Ortodoxă, Patrimoniu cultural și Științe sociale. După o îndătinată tradiție, mulți seminariști au fost însoțiți de părinți sau rude, care s‑au rugat împreună cu ei.

După Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită slujba de Te Deum, pentru binecuvântarea noului an școlar, săvârșită de către directorul seminarului, pr. prof. dr. Viorel Laiu, însoțit de părinții profesori, membri ai corpului profesoral, dar și de alți preoți, părinți sau rude ale elevilor seminariști. La momentul cuvenit, părintele director a dat citire mesajului Părintelui Patriarh Daniel, transmis cu prilejul debutului anului școlar 2025‑2026. Apoi a adăugat: „Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, chiriarhul locului, vă transmite arhiereasca binecuvântare și spor de lucrare dintru început de an școlar”.

În continuare, diriguitorul școlii teologice nemțene a adăugat câteva îndemnuri elevilor seminariști, pentru profesori și părinți: „Dragi elevi, stimați profesori și dragi părinți, deschidem astăzi, cu nădejde în Dumnezeu, un nou an școlar, în care să împlinim cuvintele Sfintei Scripturi: «Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu» (Pilde 1, 7). Seminarul nostru nu este doar o școală, ci și o pepinieră duhovnicească pentru sufletele voastre, unde cunoașterea se împletește cu formarea spirituală. Să ne aducem aminte de îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur, care spunea că educația tinerilor este cea mai înaltă dintre arte, căci ea modelează chipuri de oameni și suflete nemuritoare.

Vă îndemn, așadar, dragi elevi, să îmbinați învățătura cu rugăciunea, osteneala cu bucuria și disciplina cu dragostea frățească. Profesorii să fie, asemenea păstorilor buni, pildă prin viață și cuvânt, iar voi, elevii, să fiți asemenea pământului bun din pilda semănătorului, care primește sămânța și aduce rod însutit”.

La final, toți cei prezenți au împlinit frumoasa tradiție de a realiza o fotografie de grup pe scările Bisericii „Sfântul Ioan Iacob” din curtea seminarului nemțean.