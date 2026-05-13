Defibrilator extern automat, achiziționat cu sprijinul Asociației „Filantropia Ortodoxă”-Filiala Gherla

Primul defibrilator extern automat (DEA), cu instrucțiuni vocale, din municipiul Gherla, județul Cluj, a fost inaugurat oficial și dat în folosință marți, 12 mai, printr‑o demonstrație publică de utilizare, în prezența Episcopului‑vicar Samuel Bistrițeanul, a oficialităților locale și a numeroși clerici. Aparatul a fost amplasat într‑o zonă intens circulată, la intrarea în Parcul Mare din Gherla, pe peretele exterior al Magazinului Bisericesc Ortodox.

Aparatul a fost achiziționat la inițiativa și cu sprijinul Asociației „Filantropia Ortodoxă”-Filiala Gherla, care, cu ajutorul mai multor instituții publice și parteneri din mediul privat, a derulat campania de strângere de fonduri intitulată „Din grijă pentru ceilalți - Primul defibrilator public din Gherla”, în vederea achiziționării unui defibrilator extern semiautomat, cu instrucțiuni vocale.

Darea în folosință printr‑o demonstrație publică de utilizare a defibrilatorului a fost susținută de personal specializat al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj (SAJ Cluj), pentru ca tot mai multe persoane să învețe cum pot interveni rapid și eficient pentru salvarea unei vieți.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a rostit o rugăciune de binecuvântare și le‑a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, subliniind că Biserica nu se îngrijește doar de sufletele oamenilor, ci și de trupurile lor, fiecare având datoria de a‑şi ajuta aproapele aflat în nevoie. Au mai vorbit directorul medical al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj (SAJ Cluj), dr. Meda Maria Bodea, primarul municipiului Gherla, Ovidiu Drăgan, protopopul de Gherla, pr. Iulian Paul Isip, și preotul asistent medical Horea Niculae Baciu, vicepreședintele și coordonatorul programelor Asociației „Filantropia Ortodoxă”-Filiala Gherla.