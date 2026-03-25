Denia Canonului Mare la Paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava

Luni, 23 martie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba Deniei Canonului Mare la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, în cadrul căreia a citit în întregime Canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul.

Răspunsurile liturgice au fost cântate antifonic de către membri ai Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanu”, grupați în două strane, adăugând solemnitate și împodobind astfel slujba.

Special pentru acest moment din a cincea săptămână a Postului Sfintelor Paști, când în Bisericile Ortodoxe se citește Canonul cel Mare, imn ce ne determină să conștientizăm, prin intermediul modelelor de pocăință, amplitudinea păcatelor noastre și înstrăinarea de Dumnezeu pe care ne-o aduc păcatele, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a alcătuit Decalogul la Canonul cel Mare, publicat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Prin intermediul acestuia, Înaltpreasfinția Sa a îndemnat la cultivarea virtuții smereniei, condiție sine qua non a vieții în Hristos, piatra de temelie și începutul creșterii duhovnicești, pentru a ajunge la îndumnezeire, „părtășia la dumnezeiasca fire”.

La finalul slujbei, cuvântul de învățătură a fost rostit de către arhid. Paul Vlăduț Lungu, consilier eparhial în cadrul Sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață al Centrului eparhial Suceava.

Acesta a vorbit despre semnificația uneia dintre cele mai adânci și mai impresionante slujbe ale întregului an liturgic, Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, explicând totodată că Biserica a rânduit ca acesta să fie citit luni, și nu miercuri „pentru a da cinstire cuvenită atât praznicului Bunei Vestiri, cât și Canonului cel Mare”.