Deschiderea anului școlar la Liceul Ortodox din Oradea

Curtea Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a răsunat luni, 8 septembrie, de glasurile elevilor care au participat alături de părinți și profesori la deschiderea noului an şcolar, moment care s‑a împletit cu praznicul Nașterii Maicii Domnului.

În prezent, 1.125 de preșcolari și elevi, împărțiți în 45 de clase și grupe, formează marea familie a Liceului Ortodox orădean. Creșterea efectivelor a impus organizarea festivităților de deschidere în două locații: în clădirea nouă de pe strada Aluminei, pentru clasele debutante de ciclu - pregătitoare, a V‑a și a IX‑a - și în clădirea istorică a vechii Academii de Teologie Ortodoxă de pe strada Republicii, unde liceenii claselor X‑XII împreună cu dascălii lor au participat la Sfânta Liturghie săvârşită în paraclisul școlii.

Festivitatea din curtea de pe strada Aluminei a fost prezidată de pr. prof. Radu Rus, directorul liceului. După intonarea troparului praznicului și a imnului național, a urmat rugăciunea de început de an, rostită de pr. prof. Raul Ardelean, apoi, mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost lecturat de pr. director adjunct Dorel Leucea.

Cuvântul de binecuvântare al Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a fost transmis de pr. director Radu Rus, care a amintit despre un proiect cu finanțare europeană, început în urmă cu cinci ani prin Primăria Oradea şi care a dus la reabilitarea integrală a celor trei corpuri de clădire - interior și exterior - cu o investiție de peste 2 milioane de euro.

Festivitatea s‑a încheiat cu intrarea bobocilor în sălile de clasă. Elevii din cele cinci clase pregătitoare, urmați de colegii din cele trei clase de a V‑a și din cele două clase de a IX‑a, au trecut pe sub „podul de flori” în aplauzele colegilor mai mari.