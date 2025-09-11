Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Deschiderea anului școlar la Liceul Ortodox din Oradea

Știri
Un articol de: Pr. Alin Florin Sonea - 11 Septembrie 2025

Curtea Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a răsunat luni, 8 septembrie, de glasurile elevilor care au participat alături de părinți și profesori la deschiderea noului an şcolar, moment care s‑a împletit cu praznicul Nașterii Maicii Domnului.

În prezent, 1.125 de preșcolari și elevi, împărțiți în 45 de clase și grupe, formează marea familie a Liceului Ortodox orădean. Creșterea efectivelor a impus organizarea festivităților de deschidere în două locații: în clădirea nouă de pe strada Aluminei, pentru clasele debutante de ciclu - pregătitoare, a V‑a și a IX‑a - și în clădirea istorică a vechii Academii de Teologie Ortodoxă de pe strada Republicii, unde liceenii claselor X‑XII împreună cu dascălii lor au participat la Sfânta Liturghie săvârşită în paraclisul școlii.

Festivitatea din curtea de pe strada Aluminei a fost prezidată de pr. prof. Radu Rus, directorul liceului. După intonarea troparului praznicului și a imnului național, a urmat rugăciunea de început de an, rostită de pr. prof. Raul Ardelean, apoi, mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost lecturat de pr. director adjunct Dorel Leucea.

Cuvântul de binecuvântare al Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a fost transmis de pr. director Radu Rus, care a amintit despre un proiect cu finanțare europeană, început în urmă cu cinci ani prin Primăria Oradea şi care a dus la reabilitarea integrală a celor trei corpuri de clădire - interior și exterior - cu o investiție de peste 2 milioane de euro.

Festivitatea s‑a încheiat cu intrarea bobocilor în sălile de clasă. Elevii din cele cinci clase pregătitoare, urmați de colegii din cele trei clase de a V‑a și din cele două clase de a IX‑a, au trecut pe sub „podul de flori” în aplauzele colegilor mai mari. 

 

