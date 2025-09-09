Deschiderea noului an școlar la Grădinița „Buna Vestire” din Capitală

Data: 09 Septembrie 2025

Peste 100 de copii au participat marți, 9 septembrie, la momentul deschiderii noului an școlar la Grădinița „Buna Vestire” din București a Patriarhiei Române. Momentul a debutat cu săvârșirea unei slujbe de Te Deum, prin care au fost înălțate rugăciuni de mulțumire pentru toate darurile revărsate asupra celor mici, în scopul dezvoltării lor armonioase și duhovnicești, dar și rugăciuni de cerere pentru sănătatea părinților și a ostenitorilor unității de învățământ preșcolar.

La evenimentul festiv au fost prezenți părinți, copii, prieteni apropiați, precum și ostenitorii instituției și educatorii celor mici. Slujba de mulțumire a fost săvârșită de părintele Ionuț‑Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, și de părintele Ciprian‑Valentin Chirițoiu, manager al instituției de învățământ. La finalul slujbei, părintele Ionuț‑Gabriel Corduneanu a dat glas mesajului de binecuvântare la început de an școlar al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat: „Educația creștină este mărturisire a lui Hristos - «Calea, Adevărul și Viața» (Ioan 14, 6)”.

În continuare, părintele Ionuț‑Gabriel Corduneanu a adresat un cuvânt de încurajare pentru toți copiii și părinții care au venit să marcheze acest moment unic din viața celor mici: „Bucuria este mare în acest moment al începerii noului an școlar la Grădinița «Buna Vestire» a Patriarhiei Române. Copiii, părinții și cadrele didactice sunt prezenți cu toții pentru reînceperea evenimentelor educaționale, pentru că activitatea acestei unități de învățământ nu a încetat nici un moment, mai ales pe perioada verii care tocmai ce a trecut. Acum, însă, este un început oficial al întregii activități școlare a grupelor grădiniței, precum și a celor din grupa «mini», așa cum sunt numiți cei ante‑preșcolari. Sunt prezente bucurii și speranțe pentru o dezvoltare cât mai frumoasă, intelectuală și duhovnicească a copiilor. Așa cum cei mici înțeleg prin poveste și joc, cadrele didactice sunt pregătite ca prin cele două moduri interactive să transmită valorile importante pentru formarea lor, desigur, împreună cu familia, acesta fiind cadrul lăsat de Dumnezeu pentru creșterea și dezvoltarea copiilor”, a spus părintele vicar administrativ patriarhal.

În continuare, prof. Corina Olinici, directoarea instituției de învățământ, a rostit un cuvânt de bun‑venit celor mici: „Cu bucurie și emoție în suflet, deschidem porțile grădiniței pentru un nou început, un nou an școlar cu învățare, jocuri și prietenii noi. Le urăm bun‑venit tuturor copiilor, celor care revin cu bucurie în grădinița noastră și celor care pășesc pentru prima data în această lume minunată a copilăriei. Ne dorim ca fiecare dintre cei mici să crească în dragoste pentru semeni și în iubirea Mântuitorului Iisus Hristos. Pornim în noul an școlar cu două grupe de ante‑preșcolari, o grupă mică, două grupe mijlocii și una mare. Cadrelor didactice și întregului personal le dorim mult succes în noul an școlar și le mulțumim pentru toată dăruirea, dragostea și răbdarea, valori cu care îi înconjoară pe cei mici în fiecare zi în grădiniță”.

Peste 100 de copii sunt înscriși în acest an la unitatea de învățământ preșcolar a Patriarhiei Române.