Deschiderea proiectului Erasmus „Abordarea școlară democratică" la Liceul Ortodox din Zalău

Deschiderea proiectului Erasmus „Abordarea școlară democratică” la Liceul Ortodox din Zalău

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 11 Decembrie 2025

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a participat luni, 8 decembrie, la lansarea proiectului Erasmus „Abordarea școlară democratică: model de educație participativă și echitabilă”, derulat de Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” - structura Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” din Zalău. Evenimentul a marcat deschiderea oficială a primei mobilități din cadrul parteneriatului european D‑SPACE, la care au fost primite delegații din Portugalia, Letonia și Turcia.

Conform Episcopiei Sălajului, Preasfințitul Părinte Episcop Benedict a apreciat inițiativa proiectului și tema centrală a acestuia, subliniind că democrația, înainte de a fi un concept abstract, este un exercițiu de respect, responsabilitate și cooperare, care se învață încă din școală. Au urmat mesajele reprezentanților instituțiilor locale și județene care au subliniat relevanța proiectului și actualitatea temei educației democratice în mediul școlar.

Proiectul a fost prezentat de prof. Viorica Sabău, iar pr. Călin Ciurbe, directorul liceului, și Ioana‑Delia Chiș, director adjunct, au subliniat deschiderea instituției către modele educaționale europene și importanța colaborării dintre profesori, elevi și părinți în formarea unei culturi școlare participative.

Printre activitățile prevăzute pentru perioada 2025–2027 sunt şi mobilitățile internaționale care vor avea loc în Portugalia, Turcia și Letonia şi care vor permite schimbul de bune practici în privinţa educației incluzive, utilizarea instrumentelor digitale participative și implementarea unor modele funcționale de organizare democratică în școală.

 

