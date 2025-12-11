Ședința preoților din Protopopiatul Dorohoi

Data: 11 Decembrie 2025

Luni, 8 decembrie, la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Corlăteni, a avut loc ședința cu preoții din Protoieria Dorohoi. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica parohială.

Ierarhul a fost întâmpinat cu pâine și sare de către tinerii și credincioșii parohiei, în frunte cu părintele paroh Constantin Berbeci. Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica parohială, împreună cu ierarhul slujind un sobor din care au făcut parte părintele Petru Ciobanu, inspector eparhial, părintele Ionuț‑Ștefan Apetrei, protopop de Dorohoi, și părintele Bogdan Ștefan Mihai, misionar protopopesc.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Petru Buzenche, slujitor al Parohiei „Pogorârea Duhului Sfânt” din Smârdan, a fost hirotesit întru duhovnic. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a adresat un cuvânt de binecuvântare și încurajare, subliniind responsabilitatea slujirii și importanța lucrării pastorale în comunitățile parohiale.

Lucrările conferinței au debutat cu o scurtă intervenție a ierarhului, care și‑a exprimat bucuria de a fi în mijlocul preoților din Protopopiatul Dorohoi și a formulat câteva repere introductive referitoare la tema întâlnirii.

În continuare, părintele profesor Teodor Cătălin Budacă a prezentat referatul „Meşteşugul călăuzirii duhovnicești. Exemple pastorale din îndrumarea duhovnicească a Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria”, iar pe marginea textului s‑au purtat discuții.

În partea a doua a întâlnirii, ierarhul a purtat un dialog cu preoții participanți în care s‑a analizat situația fiecărei parohii în ceea ce privește stadiul lucrărilor de construcție ale edificiilor bisericești aflate în desfășurare, s‑a făcut o analiză a vizitelor și slujbelor arhierești, precum și a situației parohiilor din Protoieria Dorohoi, din punctul de vedere al activităților și proiectelor misionar‑pastorale și catehetice.

Conferința s‑a încheiat cu discutarea unor aspecte administrative.