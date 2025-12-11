Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, la Cluj‑Napoca

Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române a fost prezentat miercuri, 10 decembrie, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Printre cei 5.850 de copii care vor beneficia de activitățile derulate în cele 117 centre educaționale locale ale proiectului se numără și copiii din șase parohii ale Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Proiectul, una dintre cele mai importante inițiative educaționale și sociale ale Patriarhiei Române din ultimii ani, este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 și se desfășoară pe o perioadă de 52 de luni.

Evenimentul a avut loc în Sala „Vasile Petrașcu” a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai (UBB) din Cluj‑Napoca, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Pr. Florin Marica, coordonator al proiectelor educaționale în cadrul Sectorului teologic‑educațional al Patriarhiei Române și managerul acestui program, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Părintele Mitropolit Andrei a subliniat responsabilitatea Bisericii și a slujitorilor ei în educarea și catehizarea tinerilor, „care sunt viitorul societății”.

Pr. Florin Marica a prezentat apoi structura și obiectivele proiectului. Acesta urmărește construirea unui centru multifuncțional pentru tineret în orașul Pantelimon, județul Ilfov, unde copiii vulnerabili vor putea participa la tabere, activități de dezvoltare personală, consiliere și programe recreative. În paralel, 5.850 de copii din întreaga țară vor beneficia de activități derulate în cele 117 centre locale: ateliere creative, programe educaționale, suport psihologic și social, întâlniri tematice și activități școlare de sprijin.

Profesorul univ. dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UBB, a vorbit despre impactul unui program integrat dedicat copiilor defavorizați. Pr. Florin Stan, protopopul Lăpușului și expert în educație parentală, a prezentat câteva direcții de lucru privind rolul educației parentale în formarea copiilor.

Întâlnirea, moderată de pr. Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului și responsabilul cu organizarea evenimentului la nivel eparhial, a anunțat cele șase parohii din Eparhia Clujului (Huedin I, Iclod și Viișoara, din judeţul Cluj, şi Feldru II, Figa și Domnești, din județul Bistrița‑Năsăud) ce vor face parte din rețeaua celor 117 centre educaționale locale.

Pentru Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, implicarea acestor comunități marchează începutul unei etape noi, în care parohiile devin parte integrantă a unui amplu program național dedicat copiilor și tinerilor - un proiect construit împreună cu ei și pentru ei.