Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Expoziție de icoane pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop” din Deva

Expoziție de icoane pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop” din Deva

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Corina Angela Ilieș - 11 Decembrie 2025

La Centrul de tineret „Orthocafee” din Deva avut loc miercuri, 10 decembrie, expoziția de icoane pe sticlă, pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop”, coordonaţi de prof. Alina Furdui.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a adresat celor prezenți un cuvânt de învăţătură despre icoane, explicând că acestea sunt Biblia în imagini și ferestre către cer care îndeamnă la cinstirea și imitarea vieții sfinte a celor reprezentați în ele.

În continuare a avut loc un recital de colinde, susținut de Corul „Sfântul Arsenie” al elevilor din clasa a V‑a, coordonat de pr. prof. dr. Nicolae‑Daniel Balea, de elevii claselor primare, coordonați de prof. Petruța Grecu și prof. Gabriela Alexa, și de preșcolarii grupelor mari de la Grădinița „Episcop Gurie Georgiu”, coordonați de educatoarele Mădălina Elena Bogdan, Diana Cristina Ciudai, Cristina Marian și Claudia Ioana Neaga.

Școala Gimnazială „Sfântul Arsenie de la Prislop” funcționează sub egida Episcopiei Devei și Hunedoarei din anul 2024 și este structură a Seminarului Teologic Ortodox „Sfânta Ecaterina”.

 

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri