Expoziție de icoane pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop” din Deva

La Centrul de tineret „Orthocafee” din Deva avut loc miercuri, 10 decembrie, expoziția de icoane pe sticlă, pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop”, coordonaţi de prof. Alina Furdui.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a adresat celor prezenți un cuvânt de învăţătură despre icoane, explicând că acestea sunt Biblia în imagini și ferestre către cer care îndeamnă la cinstirea și imitarea vieții sfinte a celor reprezentați în ele.

În continuare a avut loc un recital de colinde, susținut de Corul „Sfântul Arsenie” al elevilor din clasa a V‑a, coordonat de pr. prof. dr. Nicolae‑Daniel Balea, de elevii claselor primare, coordonați de prof. Petruța Grecu și prof. Gabriela Alexa, și de preșcolarii grupelor mari de la Grădinița „Episcop Gurie Georgiu”, coordonați de educatoarele Mădălina Elena Bogdan, Diana Cristina Ciudai, Cristina Marian și Claudia Ioana Neaga.

Școala Gimnazială „Sfântul Arsenie de la Prislop” funcționează sub egida Episcopiei Devei și Hunedoarei din anul 2024 și este structură a Seminarului Teologic Ortodox „Sfânta Ecaterina”.