Donează pentru „Tabăra din Pridvorul Satului”

Data: 22 Iunie 2026

Platforma de strângere de fonduri Fiideajutor.ro susține proiectul „Tabăra din Pridvorul Satului”, un program desfășurat de Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu voluntarii asociațiilor ATOR, ASCOR și PSTI, precum și cu sprijinul comunităților parohiale din cele trei județe. Pentru organizarea taberelor programate în această vară, în perioada 1 iulie - 10 septembrie 2026, proiectul are nevoie urgentă de fonduri. Donațiile se pot face online, pe www.fiideajutor.ro, cu mențiunea „TABARA”.

O zi de tabără cuprinde momente de rugăciune, jocuri de energizare, dansuri, ateliere creative și educative, concursuri, drumeții, vânătoare de comori și foc de tabără. Copiii pregătesc momente artistice pentru comunitate și participă la activități de cooperare care dezvoltă lucrul în echipă.

Donațiile cu mențiunea „TABARA” se pot face astfel:

- pe platforma www.fiideajutor.ro/doneaza

- prin donorbox: https://donorbox.org/doneaza-pentru-tabara-din-pridvorul-satului

sau direct în conturile afișate:

RON: RO27 BACX 0000 0030 1057 8064

EUR: RO70 BACX 0000 0030 1057 8066

USD: RO43 BACX 0000 0030 1057 8067

Arhiepiscopia Iașilor - UniCredit Iași.